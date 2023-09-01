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隨身包款只能一成不變？時髦街頭風「後背包、肩背包」好搭有型

聯合新聞網／ 有你共創
美國軍規等級CORDURA® 布料製作，防潑水、抗撕裂，恣意穿梭城市角落。圖 / Acer Gadget 提供
美國軍規等級CORDURA® 布料製作，防潑水、抗撕裂，恣意穿梭城市角落。圖 / Acer Gadget 提供

出門前總在煩惱要背哪個包嗎？2023時髦街頭風包款推薦來囉！經典後背包、肩背包也能搭出全新風格，無論正式與休閒場合都合適。率性出門很簡單，硬派Style和機能性太迷人，喜歡酷帥風格的人一定不能錯過！

近幾季流行趨勢，小包時尚持續風靡。如果比起揹大包包出門，你更愛小型包款的自由度和便利性，「掠奪者城市穿梭肩背包」將會是你入手的好選擇。

PREDATOR 掠奪者和AXIO聯名合作「SHUTTLE SERIES 城市穿梭系列」。圖 / Acer Gadget 提供
PREDATOR 掠奪者和AXIO聯名合作「SHUTTLE SERIES 城市穿梭系列」。圖 / Acer Gadget 提供

PREDATOR 掠奪者和AXIO聯名合作「SHUTTLE SERIES 城市穿梭系列」，採用美國軍規等級CORDURA® 耐磨抗撕裂布料製作，肩背包則是搭配1682D彈道尼龍布料，增加肩背包防潑水與耐用性，磁吸掀蓋設計方便拿取物品，外扣式小包可收納AirPods 1至3代耳機盒，完美照顧到外出的所有需求，手機、錢包、耳機、行動電源，一包搞定！

率性好搭，多隔層設計方便收納。掠奪者城市穿梭肩背包，價格$2,490元。圖 / Acer Gadget 提供
率性好搭，多隔層設計方便收納。掠奪者城市穿梭肩背包，價格$2,490元。圖 / Acer Gadget 提供

「掠奪者城市穿梭後背包」走硬派實用路線，外型簡約帥氣，布料耐磨、抗撕裂、防潑水，滿足城市生活需求，展現屬於你的獨特個性。

想要一款容量大又帥氣好搭配的包包嗎？掠奪者城市穿梭後背包，絕對會讓人眼前為之一亮！20L超大容量，內部有15.6吋筆電層，並配有正面快取口袋，方便收納，背包兩側有絲光四面彈性水壺袋，適用大多數水壺，整體設計相當貼心，即使出門在外，無論何種場合、天氣都好用。

20L超大容量、3D減壓背帶及透氣網布，久背舒適通風。掠奪者城市穿梭後背包，價格$3,880元。圖 / Acer Gadget 提供
20L超大容量、3D減壓背帶及透氣網布，久背舒適通風。掠奪者城市穿梭後背包，價格$3,880元。圖 / Acer Gadget 提供

身為熱愛穿搭，又想追求實用機能的你，掠奪者城市穿梭系列非常值得購入，經典包款結合率性有個性的設計，為日常穿搭增添亮點！

9月起，PREDATOR X AXIO 聯名合作「SHUTTLE SERIES 城市穿梭系列包款」於Acer Store、PLANET9、AXIO官方網站、Acer Apparel網站、Pchome、momo線上通路均有販售，9月底前於Acer Apparel網站下單，可享亞洲萬里程數6倍送，再抽宜蘭力麗威斯汀度假酒店一泊一食雙人房乙組，每週抽Vero Pure 三合一城市漫遊後背包乙名，回饋多到滿出來，現在就來去逛逛

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