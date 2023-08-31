快訊

獨／高雄知名舞廳外傳槍響！轎車中彈傳和「這人」有關

百年4次「超級藍月」今登場 最佳觀賞時間出爐

台南夜市進入「新戰國時代」 攤商曝5大必吃款美食

烏克蘭聯合芭蕾舞團 浪漫芭蕾經典代表《吉賽兒》 早鳥最低75折只到今天

聯合新聞網／ 聯合數位文創
烏克蘭聯合芭蕾舞團首度北中高三地巡演，演出浪漫芭蕾經典代表《吉賽兒》。圖／聯合數位文創提供
烏克蘭聯合芭蕾舞團首度北中高三地巡演，演出浪漫芭蕾經典代表《吉賽兒》。圖／聯合數位文創提供

由大約四十位流亡舞者組成的烏克蘭聯合芭蕾舞團，由烏克蘭編舞家Taras Onishchenko以強而有力的詮釋，全新演繹古典劇目中最偉大的作品之一《吉賽兒》。

每位舞者都有自己的故事，包括他們與家鄉的經歷，以及目前仍持續發生的危機，這與吉賽兒的主題：永恆的愛情、背叛、死亡和憐憫，產生強烈的共鳴，是舞團決定演出《吉賽兒》的最大原因。

《吉賽兒》是浪漫時期的芭蕾代表，不同於蓬蓬短裙的形象，舞者身著白紗裙以輕盈柔美的肢體展現幽靈形象，對惆悵傷感的演繹更是一大看點，這次首度北、中、南巡演，分別在國家戲劇院、台中歌劇院、高雄衛武營演出。擔任舞團藝術指導的Elena Glurdjidze出身於知名的古典芭蕾名門聖彼得堡瓦格諾瓦芭蕾學院，更曾擔任英國國家芭蕾舞團首席舞者，吉賽兒是她最喜愛的角色之一，演出將由這位傳奇女伶親自參與製作及排練，強大的後援讓烏克蘭聯合芭蕾舞團展現前所未見的容貌！

早鳥最低優惠75折起今天最後一天，2024年首檔國際級芭蕾舞演出，千萬不能錯過，購票請上 udn售票網

舞團 烏克蘭 台中歌劇院

延伸閱讀

來高雄看芭蕾舞劇《卡門》 到福華飯店把福韻之月中秋禮盒帶回家

台日韓舞團攜手推出「歲時之秋」公演 明後兩天台南登場

夏季尾巴最適合這樣穿！Jennie低腰裙大秀馬甲線　特愛華裔設計師打造的Bowcore芭蕾風

烏克蘭聯合芭蕾舞團 首度北中高三地國表藝巡演 帶來浪漫芭蕾經典代表「吉賽兒」

相關新聞

2023米其林／星級餐廳公布！JL Studio、態芮升三星

《臺灣米其林指南2023》星級餐廳名單，今天正式公佈；全台共有44家星級餐廳閃耀。一星餐廳有35家，其中7家為新入選，分...

烏克蘭聯合芭蕾舞團 浪漫芭蕾經典代表《吉賽兒》 早鳥最低75折只到今天

由大約四十位流亡舞者組成的烏克蘭聯合芭蕾舞團，由烏克蘭編舞家Taras Onishchenko以強而有力的詮釋，全新演繹古典劇目中最偉大的作品之一《吉賽兒》。

台中首家米其林3星！ JL Studio新加坡料理開業6年首奪

「台灣米其林指南2023」今日揭曉，台中市共有6家餐廳摘星，其中，連續3年蟬聯米其林二星的JL studio，今年首度晉...

中元到了來玩鬼 大宇資訊推新遊戲「女鬼橋 開魂路」

遊戲研發廠商大宇資訊宣布，2023台北國際電玩展拿下「台灣研發遊戲」金獎的PC恐怖遊戲《女鬼橋 開魂路》，登陸任天堂Sw...

愛因斯坦簽名手稿首現佳士得亞洲拍場 講述相對論之旅

佳士得今天宣布，將於23日在上海華爾道夫酒店舉行的「上海拍賣十週年：20及21世紀藝術晚間拍賣」中，拍賣科學家科學家愛因...

報復性出遊放緩？Klook：6成台灣旅客比較重視這一項

台灣國境開放即將滿一年，據觀光局統計今年1至7月出國約616萬人次，和2019年同期約1千萬相比整體復甦比率為6成；為進...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦