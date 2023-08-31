烏克蘭聯合芭蕾舞團 浪漫芭蕾經典代表《吉賽兒》 早鳥最低75折只到今天

由大約四十位流亡舞者組成的烏克蘭聯合芭蕾舞團，由烏克蘭編舞家Taras Onishchenko以強而有力的詮釋，全新演繹古典劇目中最偉大的作品之一《吉賽兒》。

每位舞者都有自己的故事，包括他們與家鄉的經歷，以及目前仍持續發生的危機，這與吉賽兒的主題：永恆的愛情、背叛、死亡和憐憫，產生強烈的共鳴，是舞團決定演出《吉賽兒》的最大原因。

《吉賽兒》是浪漫時期的芭蕾代表，不同於蓬蓬短裙的形象，舞者身著白紗裙以輕盈柔美的肢體展現幽靈形象，對惆悵傷感的演繹更是一大看點，這次首度北、中、南巡演，分別在國家戲劇院、台中歌劇院、高雄衛武營演出。擔任舞團藝術指導的Elena Glurdjidze出身於知名的古典芭蕾名門聖彼得堡瓦格諾瓦芭蕾學院，更曾擔任英國國家芭蕾舞團首席舞者，吉賽兒是她最喜愛的角色之一，演出將由這位傳奇女伶親自參與製作及排練，強大的後援讓烏克蘭聯合芭蕾舞團展現前所未見的容貌！