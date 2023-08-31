華航「皮卡丘彩繪機CI」飛航周年 旅行托特包壓軸上市

華航「皮卡丘彩繪機 CI」於2022年華麗登場，期間飛越亞洲各大城市，深受大小朋友喜愛，在首航即將滿周年之際，華航與 The Pokémon Company 攜手推出壓軸系列周邊商品 — 旅行托特包，9月1日起開賣。華航表示，每趟旅程帶上旅行托特包，隨時都有寶可夢的陪伴。

華航指出，此款旅行托特包以「皮卡丘彩繪機 CI」機身的淺紫色作為設計基底，上面是飛翔皮卡丘與謝米在空中的可愛模樣，旅行包尺寸長38、寬 9、高 31 公分，外層特別加上拉桿固定設計，可將旅行包輕鬆與行李箱拉桿結合不滑落，無論國內外旅行都超適合。每件售價新台幣 1,750 元，旅客搭乘華航亞洲航線（含帛琉、關島）可在機上洽詢空服員下訂，後續將送貨到府至台灣地址。

「皮卡丘彩繪機 CI」模型機、空服圍裙、果豆禮盒也持續熱銷，只要搭乘華航亞洲航線（含帛琉、關島），均可購買或預訂周邊商品。「皮卡丘彩繪機 CI」今年下半年飛航日本高松及韓國釜山，未來也將繼續飛航更多亞洲航點，帶領旅客探索世界之美。