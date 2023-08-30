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蝦皮購物「9.9超級購物節」9/9精選百大夯品限時下殺9元起！當天下滿9單抽清空購物車

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
蝦皮購物「9.9超級購物節」單周已領2千萬張免運券，9月9日當天加碼下滿9單就抽清空購物車。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「9.9超級購物節」單周已領2千萬張免運券，9月9日當天加碼下滿9單就抽清空購物車。圖／蝦皮購物提供

年末電商購物季火熱開打，蝦皮購物「9.9超級購物節」開跑一周， 在「9愛購物車+1」加入購物車就送蝦幣的強力號召下，參與購物車挑戰賽的人數已較上檔同期超過1倍，並由「手機平板與周邊」取代疫情間高人氣的美食品類，進入暖身期間3大熱銷品類。觀察到此趨勢，蝦皮購物宣布加碼，9月9日下滿9單就有機會抽免費清空購物車，讓用戶下單高單價商品也不用猶豫。

蝦皮購物「9.9超級購物節」再度準備深受消費者喜愛的「全站199元起免運」、「全站85折起」雙重好禮，早鳥領免運券還能免費參加最新款iPhone 15抽獎，消息公開後已領取近2千萬張免運券。9月1日登場的「蝦拼日」搶先加碼，狂撒全站95折優惠券。

為迎接「9.9超級購物節」最高潮，蝦皮購物豪氣祭出「強品億萬補貼」，從過往檔期用戶加購數量排行榜中，精選百大夯品下殺最低9元起，9月9日凌晨0點起限時開賣。9月9日當天只要下滿9單，前往活動頁領取「清空購物車」抽獎券，還有機會讓蝦皮購物幫你清空購物車；凌晨0點起最快下單的前2,000名用戶再免費拿新光影城爆米花兌換券。

蝦皮購物「強品億萬補貼」精選強力熱門商品榜單，包括過往檔期每分鐘被加購11次的人氣商品「倍潔雅蝦皮聯名衛生紙」、每6秒被加購一次的「MIHONG高效益生菌+酵素」9月9日整點限量9元；原價破5,000元的「TRUU童淨膚潔顏露」，9月9日限時2,000元有找；「麗貝樂TOUCH嬰兒紙尿褲5號」9月9日箱購價破盤殺至2,499元。

單日被加購近4,000次的掃拖神機「Roborock S8 Pro Ultra掃地機器人」，輕鬆分擔清掃辛勞，9月9日下單現省近3萬元；擁有超強吸力的「dyson V12 SV35 Total Clean吸塵器」，以智能演算完成深層清潔，9月9日限時7折價17,099元；「dyson HD08吹風機」9月9日不用萬元即可入手。

開學除了用功學習外，更不能忘記適時放鬆，遊戲主機類加購率數一數二的「Nintendo Switch OLED版」，9月9日限時萬元有找；頂尖玩家一致推薦的「PlayStation 5光碟版主機」，9月9日限時優惠價15,799元；單日加購破8,000台的「Apple AirPods Pro 2」，9月9日入手可省破千元。

Apple AirPods Pro 2，蝦皮購物「9.9超級購物節」9月9日限時優惠價5,999元。圖／蝦皮購物提供
Apple AirPods Pro 2，蝦皮購物「9.9超級購物節」9月9日限時優惠價5,999元。圖／蝦皮購物提供
倍潔雅蝦皮聯名衛生紙，蝦皮購物「9.9超級購物節」9月9日整點限量9元。圖／蝦皮購物提供
倍潔雅蝦皮聯名衛生紙，蝦皮購物「9.9超級購物節」9月9日整點限量9元。圖／蝦皮購物提供
MIHONG高效益生菌+酵素，蝦皮購物「9.9超級購物節」9月9日整點限量9元。圖／蝦皮購物提供
MIHONG高效益生菌+酵素，蝦皮購物「9.9超級購物節」9月9日整點限量9元。圖／蝦皮購物提供
Roborock S8 Pro Ultra掃地機器人，蝦皮購物「9.9超級購物節」9月9日限時優惠價36,799元。圖／蝦皮購物提供
Roborock S8 Pro Ultra掃地機器人，蝦皮購物「9.9超級購物節」9月9日限時優惠價36,799元。圖／蝦皮購物提供

蝦皮購物 衛生紙 電商

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