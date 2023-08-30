又將創造經典！Jo Malone新推英國梨與甜豌豆香水
英倫香氣充滿優雅與質感，Jo Malone London以英國梨與小蒼蘭深受大家喜愛，更是香氛品牌中大家熟知的清新香調。過去10年來，深受大家喜愛。今年9月Jo Malone London將大家熟知的英國梨加入甜豌豆，衝擊嗅覺，為經典注入新的靈魂，展開全新的香氛旅程篇章。
即將進入秋初的時節，正是枝頭結滿多汁誘人的英國威廉梨，Jo Malone London嶄新推出全新香氣，「英國梨與甜豌豆香水」（English Pear & Sweet Pea Cologne），透過獨家的萃取技術，完美封存每一顆新鮮採收的英國梨。更是調香師的驕傲，調香師表示：「兩款英國梨系列香水都是使用100%天然英國威廉梨萃取技術製成。」
全新Jo Malone London「英國梨與甜豌豆」，除了有過去代表性的英國威廉梨，現在多了輔以香氣衝擊的甜豌豆香氣、白麝香，在果香中，混合出帶有淡雅的豌豆花香，將清新與活潑之間，找到屬於自己香氣的定位。
Jo Malone London「英國梨與甜豌豆」這次的瓶身設計更是以唯美又優雅的菱格紋襯托，將夢幻與設計，襯托出香味的獨特性，並賦予那種古典的氣息，可說是香迷們必定要收藏的一款全新經典香調，再搭配著Jo Malone London其它您所喜愛的香氣揉香，創造出每個不同時刻自己的專屬香氣。
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