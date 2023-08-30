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又將創造經典！Jo Malone新推英國梨與甜豌豆香水

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
Jo Malone London嶄新推出全新香氣，「英國梨與甜豌豆香水」。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London嶄新推出全新香氣，「英國梨與甜豌豆香水」。圖／Jo Malone London提供

英倫香氣充滿優雅與質感，Jo Malone London以英國梨與小蒼蘭深受大家喜愛，更是香氛品牌中大家熟知的清新香調。過去10年來，深受大家喜愛。今年9月Jo Malone London將大家熟知的英國梨加入甜豌豆，衝擊嗅覺，為經典注入新的靈魂，展開全新的香氛旅程篇章。

即將進入秋初的時節，正是枝頭結滿多汁誘人的英國威廉梨，Jo Malone London嶄新推出全新香氣，「英國梨與甜豌豆香水」（English Pear & Sweet Pea Cologne），透過獨家的萃取技術，完美封存每一顆新鮮採收的英國梨。更是調香師的驕傲，調香師表示：「兩款英國梨系列香水都是使用100%天然英國威廉梨萃取技術製成。」

全新Jo Malone London「英國梨與甜豌豆」，除了有過去代表性的英國威廉梨，現在多了輔以香氣衝擊的甜豌豆香氣、白麝香，在果香中，混合出帶有淡雅的豌豆花香，將清新與活潑之間，找到屬於自己香氣的定位。

Jo Malone London「英國梨與甜豌豆」這次的瓶身設計更是以唯美又優雅的菱格紋襯托，將夢幻與設計，襯托出香味的獨特性，並賦予那種古典的氣息，可說是香迷們必定要收藏的一款全新經典香調，再搭配著Jo Malone London其它您所喜愛的香氣揉香，創造出每個不同時刻自己的專屬香氣。

Jo Malone London嶄新推出全新香氣，「英國梨與甜豌豆香水」。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London嶄新推出全新香氣，「英國梨與甜豌豆香水」。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London嶄新推出全新香氣，「英國梨與甜豌豆香水」。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London嶄新推出全新香氣，「英國梨與甜豌豆香水」。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London嶄新推出全新香氣，「英國梨與甜豌豆香水」。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London嶄新推出全新香氣，「英國梨與甜豌豆香水」。圖／Jo Malone London提供

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