Blackpink Jennie和BTS Jung Kook展現超強帶貨力 代言品牌季營收上漲雙位數

時尚品牌Calvin Klein擁有Blackpink Jennie和BTS防彈少年團Jung Kook（柾國）雙天團代言人，除了形象廣告造成熱議，同時也反應在銷售成績。Calvin Klein與Tommy Hilfiger的母公司PVH公布了今年第二季的財報，銷售額超出預期，還將上調全年盈利，其中Calvin Klein還成長了雙位數，凸顯Jennie和Jung Kook的超強帶貨實力。

早在2021年時尚品牌Calvin Klein就有感於南韓女團Blackpink的全球影響力，因此砸下重金邀請有著諸多封號的Jennie擔任代言人，而隨之後數季曝光的形象廣告，既性感又甜美的風格，屢屢成為網路話題。而Jennie穿戴單品也變成粉絲們爭相擁有的熱門產品，Calvin Klein更在今年推出與她合作的迷你限定系列，果不其然在上市當天吸引大批消費者湧入品牌店中搶購。看好「韓流」趨勢Calvin Klein在今年3月加碼簽下BTS防彈少年團Jung Kook成為另一代言人，而當前導短片釋出時，包含品牌名稱在內更是成為當周社群流行關鍵字。

對比了PVH公司提出的第二季財報顯示，時間正好落在Jung Kook擔任新代言人，以及Jennie推出聯名迷你系列期間。公司執行長Stefan Larsson先生也表示，Calvin Klein與Tommy Hilfiger成功轉型，同時透過產品與代言人建立起品牌吸引力，進而實現電商與實體門市營收皆雙位數的可能。而且就個別品牌來說，Calvin Klein撇除北美市場，對比同期在全球的銷售成長了11％，讓母公司得以上調全年盈利，後勢仍看好有機會繼續締造新高。