台北101 WM鐘表大賞正式揭幕 雲端鑑賞會開始預約

由於時值「全球最高健康綠建築」台北101落成20周年，台北101今日除了預告將在9月7日開始二十周年慶，同時也正式為2023年度的「World Masterpiece頂級珠寶腕錶大賞」揭開序幕，並帶來喜訊：將有多個精品品牌如GUCCI、Breitling、Boucheron將在周年慶期間全新開幕，展現台北101接軌國際精品的閃耀氣勢。

在二十周年慶的期間，將有GUCCI全新旗艦店、Boucheron改裝新店，以及Breitling百年靈航空概念店強勢進駐，同時「World Masterpiece頂級珠寶腕錶大賞」期間，101購物中心4樓的都會廣場更將改裝為「台北101製表工坊」，帶領大朋友與小朋友，一同共襄盛舉，親身體驗瑞士製表的精湛魅力。

今日記者會上，再有三位模特兒分別演繹了Breitling、Boucheron與MIKIMOTO的高級鐘表與珠寶，其中周家漢佩戴BREITLING百年靈的Classic AVI Chronograph 42 P-51 Mustang經典飛行員計時腕表，表款從經典的P-51野馬戰鬥機為靈感，18K紅金搭配紅色面盤，宛如貴族般的飛行員氣勢；張敏紅則在手腕上配戴了一款出自寶格麗（BVLGARI）的Eden The Garden of Wonders系列Serpenti頂級珠寶神秘腕表，表款使用大量的凸圓形彩色半寶石與鑽石鑲嵌，一旦開啟玫瑰金「蛇首」，更可一窺時間的奧秘，野性奢華；名模邱馨慧身上則有一系列源自日本頂級珠寶品牌MIKIMOTO的南洋珍珠、Kaguwashi頂級珠寶系列南洋珍珠...等多款高級珠寶。

今年的「World Masterpiece頂級珠寶腕表大賞」，共舉辦20場雲端鑑賞會以及6場製錶體驗營，其中包含GPHG日內瓦高級製錶大賞學院會員陳毓鴻、城邦國際名表總編輯劉必祥、時間觀念Time Square總編輯郭峻彰、珠寶鑑賞家劉宇晴、資深鐘錶藏家曾士昕，以及腕表評論人Kyo參與，主題觸角多元。同時自9月20日至24日期間，101購物中心的四樓都會廣場再變身為「台北101製表工坊Watchmaking Studio」，由全球最大鐘表集團Swatch Group台灣分公司打造體驗營，課程結束後將頒贈結業證書，成人製表師體驗每人報名費3,000元，另有針對小朋友設計的入門版製表工藝體驗營。