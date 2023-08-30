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萊爾富推「軍人節優惠」與全民共享！限時5天指定商品最低買1送1起

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
致敬英勇國軍，萊爾富9月1日至9月5日推出軍人節優惠與全民共享，指定商品最低買1送1起。圖／萊爾富提供
致敬英勇國軍，萊爾富9月1日至9月5日推出軍人節優惠與全民共享，指定商品最低買1送1起。圖／萊爾富提供

9月3日是軍人節，萊爾富向英勇國軍致敬，於9月1日至9月5日限時5天推出軍人節優惠與全民共享，指定商品最低買1送1起；即日起至9月19日指定Hi Café現煮風味咖啡享單杯特惠59元，單杯最高可現省21元。

萊爾富9月1日至9月5日推出軍人節優惠，商品最低折扣下殺5折起，像是售價99元的UCC職人冰咖啡（無糖／加糖） 910mL系列、售價30元的歐維氏72%可可多酚黑巧克力、售價20元的77屏東可可雙堅果乳加等，均享同品項買1送1；單件售價29元的樂法500mL系列海洋深層小氣泡和海洋深層小氣泡水蜜桃風味享任選加1元多1件；單件售價45元的貝納頌250mL系列極品鑑賞級和精品級極品咖啡，以及單件售價40元的樂法職人手作600mL系列古早味奶茶、黑糖鮮奶茶、紅蘋果奶茶，可享加10元多1件。Hi Café特大杯鐵觀音珍珠奶茶（原單杯售價70元）活動期間享2杯93元優惠，相當於下殺6.6折。

即日起至9月19日萊爾富也推出指定Hi Café現煮風味咖啡單杯特惠59元，包含新上市售價75元的大杯冰／熱蜂蜜風味拿鐵、特大杯風味美式咖啡（蜂蜜、葡萄、柚香、檸檬等風味），以及售價80元的特大杯葡萄QQ風味美式咖啡、柚香及檸檬風味的氣泡美式咖啡等均享優惠，單杯最高可現省21元。

萊爾富即日起至9月19日推出指定Hi Café現煮風味咖啡單杯特惠59元。圖／萊爾富提供
萊爾富即日起至9月19日推出指定Hi Café現煮風味咖啡單杯特惠59元。圖／萊爾富提供
萊爾富9月1日至9月5日推軍人節優惠與民同歡，樂法職人手作600mL系列古早味奶茶、黑糖鮮奶茶、紅蘋果奶茶享加10元多1件。圖／萊爾富提供
萊爾富9月1日至9月5日推軍人節優惠與民同歡，樂法職人手作600mL系列古早味奶茶、黑糖鮮奶茶、紅蘋果奶茶享加10元多1件。圖／萊爾富提供
萊爾富即日起至9月19日推出指定Hi Café現煮風味咖啡單杯特惠59元。圖／萊爾富提供
萊爾富即日起至9月19日推出指定Hi Café現煮風味咖啡單杯特惠59元。圖／萊爾富提供
萊爾富即日起至9月19日推出Hi Café新品大杯蜂蜜風味拿鐵、特大杯蜂蜜美式咖啡可享單杯特惠59元。圖／萊爾富提供
萊爾富即日起至9月19日推出Hi Café新品大杯蜂蜜風味拿鐵、特大杯蜂蜜美式咖啡可享單杯特惠59元。圖／萊爾富提供

售價 咖啡 軍人節

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