容量升級尺寸不變！LG免曬衣乾衣機推10公斤新款

同樣是用過就回不去的家電之一，乾衣機更是寸土寸金都會小宅必備！LG免曬衣乾衣機全新升級，相同尺寸卻擁有更大的10公斤容量，還可搭配洗衣機洗乾堆疊，下洗衣、上乾衣，讓每一寸空間運用的淋漓盡致。翻轉傳統洗曬衣習慣，於指定時間至活動網站參與「LG洗曬衣習慣大調查」並成功報名活動，就有機會免費獲得LG免曬衣乾衣機1台。9月1日至9月5日於官網購買10公斤免曬衣乾衣機，可享4,000點LINE Points回饋。

LG觀察，2022年LG免曬衣乾衣機台灣年銷量相較去年成長77%，已逐漸成為居家必備家電產品。LG免曬衣乾衣機運用LG獨家技術Dual Heat Pump溫和除濕式乾衣，除了能適用更多不同材質衣物、溫和乾衣，更有效減少99.9%細菌及塵螨等居家過敏原，同時避免戶外曬衣二度沾染各種空汙、細懸浮微粒與過敏原。讓民眾省去辛苦又勞累的曬衣家務，夏天不必汗流浹背、冬天不用忍受寒風刺骨，輕鬆優雅完成乾衣。