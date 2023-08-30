蘋果秋季發表會9月13日登場！除了iPhone 15可能還會有這幾款新品

隨著蘋果秋季發表會時間越來越接近，關於新品的傳言也越來越多、真實度似乎也越來越高。根據最新傳言，iPhone 15 Pro系列除了原本預測的藍色，還有可能會出現以往沒出現過的灰色系，並換上鈦金屬邊框材質，而稍早蘋果發出的正式邀請函中，主色調就是神秘的藍灰色系以及流沙般的動畫呈現，果粉們應該可以更加期待這2款低調時尚風格的新色登場。

綜合外媒爆料，今年iPhone 15系列基本上仍會延續去年iPhone 14系列4款機型的尺寸策略，6.1吋的iPhone 15與iPhone 15 Pro，以及6.7吋的iPhone 15 Plus與iPhone 15 Pro Max，另有一說iPhone 15 Pro Max可能會改名iPhone 15 Ultra，帶來更旗艦的規格與功能。

其他先前已經透過模型機可以發現的是，全系列新機應該都會換上Type-C充電孔，按鍵部分iPhone 15 Pro系列側邊靜音鍵變得不一樣，從可撥動的開關變成一顆比音量鍵還稍微小一點的按鍵，極有可能是傳聞中的自定義功能按鈕；iPhone 15系列則是維持現行設計。而大家最關注的窄邊框螢幕，3C達人Tim哥指出，這次蘋果可能會使用LIPO低注射壓力包覆成型技術來製作，達成極窄邊框的目標。而從模型機上也可以發現，iPhone 15 Pro系列機身明顯比前代稍微縮小了一點點，相信握持手感也會更好。

而根據外媒以及3C達人們的預測，9月發表會除了iPhone 15全系列4款新機，可能還會有Apple Watch Series 9與新一代Apple Watch Ultra同步亮相，Apple Watch系列近幾次更新在外型上都沒有太大變化，這次除了更新處理器，讓效能更強卻更節能之外，比較有可能會以推出新色的方式登場。

另外也有傳言指出，可能會有平價版百元美金有找的AirPods Lite，或是換上USB-C充電的AirPods Pro推出。Tim哥表示，這次iOS 17的更新針對AirPods有加入很多新功能，因此耳機產品線推出新品是蠻有機會的，但他比較看好平價版AirPods的推出，可以讓更多果粉輕鬆入手。