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重磅聯名！CITY PRIMA×故宮限量推「月圓花好中秋禮盒」 內附「金漆仿古雙耳瓷杯」
中秋送禮就是要別出心裁！7-ELEVEN旗下精品咖啡品牌「CITY PRIMA」今年首度攜手國立故宮博物院，聯名推出「CITY PRIMA×故宮月圓花好中秋禮盒」，以花卉和月夜為主題之故宮典藏文物為靈感，精選產地濾掛式精品咖啡，搭配故宮聯名設計金漆仿古雙耳瓷杯，更增添生活儀式感，即日起同步於實體門市與「i划算」平台限量開賣。
「CITY PRIMA×故宮月圓花好中秋禮盒」內含聯名設計的金漆仿古雙耳瓷杯、瓜地馬拉JABIRU水洗濾掛式咖啡（5包）、耶加雪夫Gersi濾掛式咖啡（5包），每盒定價880元，即日起至10月3日期間優惠價750元（相當於85折優惠），限量共6,000盒，售完為止；同步於「i划算」上架，限量500盒、額外加贈OPEN POINT點數10點。
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