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聖加侖刺繡、初剪羊毛加持 TOD'S 23秋冬男女裝愛自由

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
T Timeless白色刺繡托特包，使用繁複耗工的聖加侖刺繡結合皮革，84,100元。圖／TOD'S提供
T Timeless白色刺繡托特包，使用繁複耗工的聖加侖刺繡結合皮革，84,100元。圖／TOD'S提供

義大利精品TOD’S今日為2023秋冬男女裝新品正式上市。秋冬系列涵蓋鞋履、服裝、包款、配件，除了運用Bouclé編織織物、珍貴的初剪羊毛、聖加侖刺繡工藝，帶來新鮮與舒適體驗，闊別多年的男裝亦正式回歸台灣市場，帶來屬於義式的愜意生活風格提案。

品牌創意總監Walter Chiapponi在設計本季TOD’S女裝時，以Italian Feeling為題，並從男裝衣櫃中得到諸多啟發，進而設計出帶有力量感的直條紋成套西裝、無領片的改良式西裝，甚至是帶有超長抽繩的連帽長外套。本季並大量運用珍貴的初剪羊毛搭配鴕色、棕色和奶油色，因而無論從視覺或穿戴觸感都洋溢著溫暖的秋冬調性。

包款設計上，TOD’S本季則大量運用特殊工藝，也翻玩質材拼接的豐富可能。例如一款T-Timeless包款便使用了聖加侖（St. Gallen）刺繡，同時讓人聯想到義大利百花大教堂的繁花似錦。此種刺繡在單一包款上便耗去至少六小時工序，完成後再送回TOD’S工坊進行皮革處理，全品項共有托特包、風琴包，咖啡色與白色多種選擇。T Timeless風琴包再有一款毛毛拼接風琴包，使用不同顏色、麂皮、絨毛的多重混搭，營造出生動暖心印象，尤其皮革的抓皺接合處，更是工藝考驗之所在。

這股毛毛的溫暖調性同樣延展到鞋履設計細節，例如一雙秀款的棕色毛呢豆豆鞋，使用了膨鬆毛絨，同時咖啡色的繫帶搭配以金色T Logo可修飾腿部線條，還可單獨卸下、展現第二種風格，另外本季全新單品針織Kate紋飾短靴則在靴款側邊加以Kate紋飾，讓長筒靴具有保護腳踝的包覆感，同時賦予整體造型中性風格。

闊別近十年的男裝重新回歸市場則是TOD’S一大亮點，本季大量採用柔軟也保暖的羊毛為針織衫、防風長大衣的毛絨內裡、翻領長外套，其中一款拼色的麂皮飛行夾克更在典雅與活力中找到平衡。輕便的樂福鞋儼然跟上近幾年的男鞋趨勢，無論是輕量化、Double T扣飾、英式格紋襯裡，甚至是撞色的Domino顆粒，都讓樂福鞋在沈穩風格中營造出個性差異，再搭配一款硬挺方正的公事包或本季首現的軍事風格尼龍包、麂皮側背包，將讓人在商務與潮流中自由切換，上下班只需一套造型、無縫接軌。

白色雕花流蘇樂福鞋，33,100元。圖／TOD'S提供
白色雕花流蘇樂福鞋，33,100元。圖／TOD'S提供
大型的傘兵風格麂皮後背包，適合一趟說走就走的小旅行。圖／TOD'S提供
大型的傘兵風格麂皮後背包，適合一趟說走就走的小旅行。圖／TOD'S提供
本季TOD'S女裝大量使用初剪羊毛與男性服裝的輪廓，自由且穿戴舒適。圖／TOD'S提供
本季TOD'S女裝大量使用初剪羊毛與男性服裝的輪廓，自由且穿戴舒適。圖／TOD'S提供
T Timeless黑色樂福鞋，鞋面具有高辨視度的品牌首字母大寫T，遊走於商務、休閒之間。35,900元。圖／TOD'S提供
T Timeless黑色樂福鞋，鞋面具有高辨視度的品牌首字母大寫T，遊走於商務、休閒之間。35,900元。圖／TOD'S提供
棕色迷你抽繩Di Bag，可隨身手提，小巧討喜，77,900元。圖／TOD'S提供
棕色迷你抽繩Di Bag，可隨身手提，小巧討喜，77,900元。圖／TOD'S提供
軍綠皮革拼尼龍托特包，69,900元。圖／TOD'S提供
軍綠皮革拼尼龍托特包，69,900元。圖／TOD'S提供
TOD'S 2023秋冬男女裝全面上市，以大地色系、精緻毛料與細節，展現出愜意自由的義式時尚姿態。圖／TOD'S提供（合成圖）
TOD'S 2023秋冬男女裝全面上市，以大地色系、精緻毛料與細節，展現出愜意自由的義式時尚姿態。圖／TOD'S提供（合成圖）
TOD'S 2023秋冬男女裝全面上市，以大地色系、精緻毛料與細節，展現出愜意自由的義式時尚姿態。圖／TOD'S提供
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