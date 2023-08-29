聖加侖刺繡、初剪羊毛加持 TOD'S 23秋冬男女裝愛自由

義大利精品TOD’S今日為2023秋冬男女裝新品正式上市。秋冬系列涵蓋鞋履、服裝、包款、配件，除了運用Bouclé編織織物、珍貴的初剪羊毛、聖加侖刺繡工藝，帶來新鮮與舒適體驗，闊別多年的男裝亦正式回歸台灣市場，帶來屬於義式的愜意生活風格提案。

品牌創意總監Walter Chiapponi在設計本季TOD’S女裝時，以Italian Feeling為題，並從男裝衣櫃中得到諸多啟發，進而設計出帶有力量感的直條紋成套西裝、無領片的改良式西裝，甚至是帶有超長抽繩的連帽長外套。本季並大量運用珍貴的初剪羊毛搭配鴕色、棕色和奶油色，因而無論從視覺或穿戴觸感都洋溢著溫暖的秋冬調性。

包款設計上，TOD’S本季則大量運用特殊工藝，也翻玩質材拼接的豐富可能。例如一款T-Timeless包款便使用了聖加侖（St. Gallen）刺繡，同時讓人聯想到義大利百花大教堂的繁花似錦。此種刺繡在單一包款上便耗去至少六小時工序，完成後再送回TOD’S工坊進行皮革處理，全品項共有托特包、風琴包，咖啡色與白色多種選擇。T Timeless風琴包再有一款毛毛拼接風琴包，使用不同顏色、麂皮、絨毛的多重混搭，營造出生動暖心印象，尤其皮革的抓皺接合處，更是工藝考驗之所在。

這股毛毛的溫暖調性同樣延展到鞋履設計細節，例如一雙秀款的棕色毛呢豆豆鞋，使用了膨鬆毛絨，同時咖啡色的繫帶搭配以金色T Logo可修飾腿部線條，還可單獨卸下、展現第二種風格，另外本季全新單品針織Kate紋飾短靴則在靴款側邊加以Kate紋飾，讓長筒靴具有保護腳踝的包覆感，同時賦予整體造型中性風格。