札幌直送！「北海道一幻拉麵」到高雄 開幕首3天買1送1

拉麵迷預備！來自北海道人氣第一的鮮味拉麵，甜蝦湯頭流派始祖「北海道えびそば一幻」確認進駐高雄承億酒店B1，本週9/3(日)中午正式開幕，開幕首三天推出買一送一(每日限量50組)優惠活動，將是一幻拉麵除北部二間店之外首次南下展店，令粉絲相當期待。

「北海道えびそば一幻」（甜蝦湯頭拉麵一幻）在日本擁有超高人氣，曾獲日本人票選北海道最好吃拉麵店！有別於台灣市場熟知的豚骨、味增湯頭，「えびそば一幻」使用北海道札榥產地直送的甜蝦頭，經過慢火熬煮，製成濃郁的蝦膏湯頭，與一般的豚骨湯頭大不相同。除了蝦膏湯頭外，拉麵裡還會加入提升口感的蝦味麵酥與蝦粉；蝦粉是將甜蝦頭放入調理機打成末狀後，再經過3次乾炒而成用於加入麵中增添拉麵的香氣，蝦味麵酥則是把蝦湯及蝦粉加入天婦羅麵衣中，再進行油炸製作。

本次南下高雄承億酒店B1美食基地，將以快閃店形式從9月到今年12月底為南台灣饕客提供北海道人氣第一的鮮味拉麵。還未開賣，網路已迅速引起討論，不少網友驚呼，「終於在高雄也可以吃到了！」「期待很久了！」