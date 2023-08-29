好辣！G-SHOCK曝光品牌大使美照 ITZY有娜曬川字腹肌、彩領和禮志放送長腿

到底該把焦點放在哪裡？CASIO旗下的G-SHOCK近期曝光品牌大使，也是韓國人氣女團ITZY的全新形象大片，雖說是手表產品的廣告，但五人在造型上卻是不吝惜的放送性感，教粉絲不知道該把視線投向何處！

為了新款抗震耐衝擊表款上市，G-SHOCK邀請了品牌大使ITZY來演繹表盤和表殼均採用玫瑰金點綴的GM-S110PG、GM-S2100PG和GMA-S2100MD腕表。但不僅如此，ITZY像是要回饋粉絲支持，在這系列的形象大片中，造型都充滿了性感心機。留真和Lia就身穿薄紗透膚感上衣、彩領與秀禮志出大長腿、有娜則是平口短上衣曬出川字腹肌，讓人眼睛大吃冰淇淋。ITZY展現出既甜美又強悍的反差視覺效果，正與G-SHOCK的品牌理念不謀而合。除了形象廣大之外，未來還會推出由ITZY詮釋的宣傳影片，以及成立特別網站。

CASIO Vintage系列CA-500腕表，2,500元。圖／CASIO提供

另外，喜愛復古風格的人別錯過CASIO Vintage系列的新表款，品牌復刻深受消費者喜愛的經典款式。像是以80年代的熱門計算機表款為基礎的CA-500系列，搭銀色、金色或槍灰色的不鏽鋼表鍊，以高質感金屬風格重新包裝亮相。而且這系列還維持原始復古計算機特色，支援8位數運算、百分之一秒的計時碼表和鬧鈴功能，打造出原汁原味的懷舊造型。

ITZY成員留真（左）與彩領演繹G-SHOCK新款腕表。圖／CASIO提供

ITZY成員禮志（左）與Lia（中）、有娜演繹G-SHOCK新款腕表。圖／CASIO提供

G-SHOCK GM-S2100PG-4A腕表，6,500元。圖／CASIO提供

G-SHOCK GMA-S2100MD-1A腕表，3,900元。 圖／CASIO提供

G-SHOCK GMA-S2100MD-7A腕表，3,900元。圖／CASIO提供

G-SHOCK GMA-S2100MD-4A腕表，3,900元。 圖／CASIO提供