中秋送好一點！Johnnie Walker藍牌XR 21限定禮盒登場

今年中秋Johnnie Walker獻上「藍牌見賞中秋禮盒」與「XR 21臻釀映月中秋禮盒」，適合獻禮致敬各個領域之中，經得起時間考驗、歷練豐富的佼佼者。

「藍牌見賞中秋禮盒」以神秘深邃的湛藍，象徵探索未知宇宙的道路，祝福每位受禮者永遠敢於突破已知、探索未知，成為一名追逐星辰的探索者，就像Johnnie Walker藍牌不斷跨出舒適圈，持續在工藝調和技術與風味上追求卓越的精神與決心。

Johnnie Walker藍牌精選蘇格蘭最出色的威士忌調配而成，蘊含來自傳奇酒廠封存40年的珍稀酒液，匯聚繁複八維層次風韻，入口先是湧現蜂蜜、榛果與雪莉酒香，隱約浮現的黑巧克力與檀香木伴隨著淡雅胡椒與乾果味，尾韻帶出柔和的煙燻香氣，豐富無窮的風味就像波浪般層層堆疊出一場精彩的味蕾饗宴，口感如絲綢般滑順，深藏不露，令人流連忘返。

「XR 21臻釀映月中秋禮盒」以雅緻皎月妝點盒身，簡約內斂更顯氣勢，另附造局者杯一只，獨家三維立體工藝融合相聚之心，在這特別的時刻致敬彼此之間特別的情誼。

Johnnie Walker XR 21年以Walker家族第三代傳人Alexander Walker二世當年的親筆配方為靈感，透過三維立體工藝，再現絕世珍釀。第一維度融合消逝酒廠珍稀酒液；第二維度臻選數種優質、罕見，且陳年至少21年以上的珍貴威士忌；第三維度以立體調和工藝，喚醒陳釀。

酒體呈閃閃發耀的琥珀色澤，盛裝在精巧多面切割的瓶身顯得格外尊爵不凡。入口時溫暖的柑橘味裹著蜂蜜甜味與香料味撲鼻而來，熱帶成熟水果與焦糖的香味接著圍繞在唇齒間，最後帶出煙草和葡萄乾風味，每一口都能感受到醇厚細緻的悠長餘韻。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康