台中餐酒館「嵩」插旗台北 瞄準大巨蛋夜經濟商圈

旗下擁有9家店、3個餐飲品牌的台中尊鴻餐飲集團，於2022年底在台中所成立的餐酒款「嵩sung」，今夏正式插旗台北大安區，進駐大巨蛋、松菸誠品與年底SOGO CITY所串連的夜經濟商圈，即日起進入試營運，預定9月1日正式開幕。

共有80席座位的「嵩sung」台北大安店，除了帶著台中人氣餐點「油封鴨腿」北上，更帶來多道全新料理。其中「南洋參巴醬碳烤鮮蝦脆餅」以鹹香微辣搭配條狀鮮蝦脆餅，在口中併發鮮味與炭烤香；「西班牙經典Chicharron佐燻鮭魚酸豆醬」將炸至金黃的酥脆豬皮，搭配顆粒狀的酸豆與塊狀燻鮭魚，讓人一口接一口。

在飲品方面，與知名調酒師鄭亦倫（Allen）攜手，創作5款「嵩sung」限定調酒。其中「血月烏托邦」將威士忌與紅酒結合，最後炙烤香吉士外皮，入口洋溢煙燻肉桂與檸檬香氣，令人難忘。「朝九晚九的揉皺月光」將伯爵茶、伏特加、新鮮百香果汁混合，最後撒上抹茶粉，賦予調酒如香水的層次。

尊鴻餐飲集團表示，2022年總營業額達2億，預估今年會達到5億元，預計在今年年底以前，全集團會再展店2至3家。

◎「嵩sung」台北大安

．地址：臺北市大安區延吉街131巷35號（萊爾富隔壁）

．電話：（02）87720358

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