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「熊讚」生日趴本尊賣便當 台鐵慶生送火車大蛋糕

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
台鐵今天在台鐵夢工場台北旗艦店，舉辦熊讚生日趴快閃活動。圖／台鐵提供
台鐵今天在台鐵夢工場台北旗艦店，舉辦熊讚生日趴快閃活動。圖／台鐵提供

台北市吉祥物「熊讚」8月19日生日，為熊讚慶生舉辦生日派對，台鐵今天找來自家吉祥物「餐旅熊」兄妹檔「鐵魯」與「漢娜醬」跳舞，邀請熊讚一起體驗賣台鐵便當，還準備太魯閣火車造型推車大蛋糕祝福。

台鐵今天在台鐵夢工場台北旗艦店，舉辦熊讚生日趴快閃活動，除了致贈新款台鐵小卷便當，以及邀請熊讚一起體驗販賣台鐵便當外，還準備太魯閣火車造型推車送達驚喜大蛋糕祝福。

另外，熊讚本尊也在台鐵夢工場介紹熊讚周邊商品，包括熊讚零錢包、布口罩、熊讚玩偶、水壺、鑰匙圈、嘉年華提袋、熊讚御守、人字拖等15項商品。

「餐旅熊」商品優惠活動即起至31日登場，漢娜將服務員娃娃原價490元，優惠價350元；餐旅熊便當袋原價269元，優惠價188元。

台鐵表示，推廣台鐵文創鐵路商品，後續將與台北市觀傳局合作。

台鐵夢工場推出15項熊讚周邊商品，包括熊讚零錢包、布口罩、熊讚玩偶、水壺、鑰匙圈、嘉年華提袋、熊讚御守、人字拖。圖／台鐵提供
台鐵夢工場推出15項熊讚周邊商品，包括熊讚零錢包、布口罩、熊讚玩偶、水壺、鑰匙圈、嘉年華提袋、熊讚御守、人字拖。圖／台鐵提供
為熊讚慶生舉辦生日派對，台鐵今天找來自家吉祥物「餐旅熊」，還準備太魯閣火車造型推車大蛋糕祝福。圖／台鐵提供
為熊讚慶生舉辦生日派對，台鐵今天找來自家吉祥物「餐旅熊」，還準備太魯閣火車造型推車大蛋糕祝福。圖／台鐵提供

台鐵 便當 生日

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