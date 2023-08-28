「熊讚」生日趴本尊賣便當 台鐵慶生送火車大蛋糕

時裝品牌MICHAEL KOR完整公開了全球代言人舒淇所演繹的MICHAEL Michael Kors秋冬形象廣告，連設計師Michael Kors先生也表示「她就是會行走的女神典範！」而且不僅曝光了豹紋洋裝造型，更有都會女性不可或缺的風衣穿搭，讓網友們也看得心花怒放，甚至留言說「舒淇這名字變成美麗的形容詞」。

2023-08-28 13:53