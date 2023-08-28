誠品新店9/28正式開幕 進駐品牌公開吃喝遊逛到深夜

讓新店人期待已久，誠品擁1萬9千坪的亞洲最大店「誠品生活新店」今宣布開業日期，將於9/28正式開幕，提前試營運時間後續公布。

誠品生活新店擁有挑高30米天井的書店，打造獨特閱讀光景，還可探索全新兒童書店；國際與在地藝文展演活動也將在3大多元展演空間陸續登場，同時集結食衣住行育樂，精選近250家品牌進駐。緊鄰7千坪生態公園的店型，擁有面向生態公園的戶外咖啡座、露天啤酒吧，也蒐羅人氣甜點伴手禮及20家大型主題餐廳，香氛保養、時尚風格、運動休閒、兒童親子選品，以及韓國照相館、日本藥妝、中藥養身、快速剪髮等品牌進駐，營造在地一日生活圈，今揭曉5大遊逛重點。

從清晨到深夜全時段社交

緊鄰7千坪生態公園的「誠品生活新店」於店內逐層打造「野花園」露台，同時設置親子與寵物友善的戶外露天座席，並精選三大咖啡品牌進駐，提供悠活早餐限定時段：時髦咖啡品牌「CAFE!N」與韓國知名戶外品牌「Helinox」跨界合作，將戶外限定的露營椅移至城市裡的咖啡場域；而「星巴克」也將於公園景觀第一排的落羽松廣場，打造戶外露天咖啡座；還有來自虎頭山秘境咖啡「NxCoffee」走出山林首次進駐商場，打造AI科技感咖啡廳。想放鬆微醺「誠品酒窖」擁有法國頂級布根地、波爾多、香檳區與多國酒款，提供逾4千5百款紅白酒、香檳、氣泡、啤酒與烈酒，並定期推出專業品酒體驗課程與多元精彩活動；「金色三麥」及「默爾pasta&pizza」設置露天啤酒吧，並延長營業時間至深夜。

近百家美食、人氣甜點進駐

「誠品生活新店」匯集近百家多國美食料理，包括誠品行旅專業餐飲團隊打造的「聚聚樓」全新店點，還有全新店裝風格的「點點心」、「瓦城」、「新馬辣」、「涓豆腐」、「時時香」、「燒肉chacha」、「靜岡勝政日式豬排」、「樂天皇朝」、「TGI FRIDAYS」、「金色三麥」、「蘇杭365餐酒館」，以及來自台中的「NINI尼尼義大利餐廳」與「青春漢堡」、「Kamekona Hawaii夏威夷鐵板燒」、「Miacucina」，知名蔬食餐飲「養心茶樓」打造全台獨家品牌「養心沙龍」，提供中西融合蔬食料理，等共近20家大型主題餐廳進駐。

下午茶餐廳則有「英格莉莉」、「Mum,Mum饅饅好食」與「香・甜生活 La Vie Friande」。

30米天井閱讀光景 多媒體閱讀線上下整合

位於4F的書店擁有30米挑高天井，通透明亮的空間能沉浸體驗每日不同光影變化的閱讀氛圍，長達50米的閱讀大道及豐富多元的閱讀專區。入口處以歐洲經典書店為概念打造「閱讀窗景」，運用古典櫥窗設計呈現經典人文及文學作品；響應熱門串流與影視作品閱讀潮流的「全球讀影專區」，即時推薦影視小說及動畫作品；「多媒閱讀專區」提供線上下串連服務外，也同步展出電子書，體驗虛實整合的知識匯流。因應周邊文教學區，誠品生活新店全新兒童書店提供多元學齡閱讀並引進科技共學讀本、科學玩教具等，打造親子共讀的「探索小學校」；此外，還有誠品文具及Gift+職人客製禮品包裝服務。

緊鄰書店旁還有全台最大的黑卡會員專屬空間eslite premium，融合戶外「野花園」露台，在植栽綠景及咖啡香氣中，打造溫暖閒適的靜謐空間，不僅有精選書牆自由取閱，每月並提供十張免費飲品招待券邀請黑卡會員自在閱讀。

韓系攝影、生鮮超市、居家美學、中藥養身、鞋包保養一站體驗

首家引進韓國精緻攝影技術的「Holo+FACE」，提供高CP值妝髮造型、專業攝影及精緻修圖服務體驗；「安永鮮物」、「誠品知味」提供在地小農好物與國際嚴選食品；中藥行「登義」把百草櫃搬進誠品；北歐簡約設計的「詩肯柚木」以及台灣家具「有情門」等提供多元風格的家具單品及「客製化空間設計服務」。還有「QBHOUSE東京平價快剪」、日本藥妝通路「松本清」，及專業服飾修改及鞋包清潔保養服務。

UNIQLO、niko and … 、2nd STREET逾10大國際連鎖大店進駐

日系服飾品牌包括UNIQLO、niko and … 、studio CLIP、GLOBAL WORK等，以及日本最大二手商店2nd STREET。

【誠品生活新店】

地址：新北市新店區中興路三段70號（新店裕隆城B1 – 4F）

營業時間：周日至周四11:00－21:30、周五及周六11:00－22:00

大眾運輸：近捷運七張站1號出口、大坪林站5號出口