這款筆電有夠潮！ASUS推BAPE限定版Vivobook 買再抽大阪環球影城雙人行

想要一拿出筆電就吸引眾人目光，華碩最新推出與街頭服飾品牌A BATHING APE （BAPE）限量聯名ASUS Vivobook S 15 OLED BAPE限定版筆電絕對是吸睛焦點！不只機身採用BAPE經典迷彩與BABY MILO印花設計，組合更內含BABY MILO公仔、無線滑鼠、筆電包、鍵盤貼紙和裝飾貼紙組，還有「迷彩黑」與「迷彩銀」2款色系可以選擇，超級有誠意。

聯名限定版筆電金屬上蓋採用精密的光雕顯影處理，呈現兩大品牌合作的獨家線型迷彩圖騰，仔細看還有多種超萌動物圖騰隱身其中，Logo則以鏡面真空鍍膜，觸控板、筆電底部和置腕處亦導入BAPE元素。

除了外型超搶眼，ASUS Vivobook S 15 OLED BAPE限定版更通過Intel Evo認證，搭載第13代Intel Core i9-13900H處理器、16GB LPDDR5記憶體及1TB SSD儲存空間。絕美2.8K 120Hz OLED螢幕，畫面鮮豔真實、反應靈敏，加上75Wh長效續航電力與軍規等級耐用度，無論工作、學習或遊戲，都能輕鬆勝任。