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Dyson冷暖空氣清淨機3大優勢升級登場 夜間模式更靜音

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Dyson Purifier Gen1空氣清淨機整台空氣清淨機都符合HEPA H13標準密封，可捕捉99.95%小至0.1微米的超細微粒，快速、全方位過濾空氣。圖／Dyson提供
Dyson Purifier Gen1空氣清淨機整台空氣清淨機都符合HEPA H13標準密封，可捕捉99.95%小至0.1微米的超細微粒，快速、全方位過濾空氣。圖／Dyson提供

Dyson發表最新一代空氣清淨機Dyson Purifier Hot+Cool Gen1三合一涼暖空氣清淨機HP10，以及Dyson Purifier Gen1二合一涼風空氣清淨機TP10，配備Dyson核心濾網科技及氣流技術，能精準感應、捕捉污染粒子，吹送潔淨氣流，擁有均勻且高品質的淨化能力，適用各種室內空間。

針對越來越注重室內空氣品質的民眾，此次2款新品擁有3大關鍵優勢，包括自動監控及捕捉空氣污染源、全機密封防止二次污染、均勻吹送淨化空氣至全室，而消費者也可依照使用需求，選擇風扇二合一，或是冬天也適用的冷暖三合一來購買。

除了平時可以自動偵測污染粒子，Dyson Purifier Gen1可在機身LCD螢幕上即時顯示PM10和PM2.5監控數據，以不同顏色幫助判別外，此系列也特別適合淺眠者，夜間模式運轉更安靜，且顯示燈會自動變暗，睡眠定時器在1、2、4或8小時間隔後自動停止運轉。

對於體質敏感的民眾，Dyson Purifier Gen1空氣清淨機整台空氣清淨機都符合HEPA H13標準密封，可捕捉99.95%小至0.1微米的超細微粒，以及過敏原和細菌等。同時有效濾除高達99.9%的病毒如H1N1，以及苯和二氧化氮等刺鼻氣體，並透過活性碳濾網消除異味。

Dyson Purifier Hot+Cool Gen1三合一涼暖空氣清淨機HP10，上市期間提供買清淨機多送1組濾網（價值4,500元）的優惠組合。圖／Dyson提供
Dyson Purifier Hot+Cool Gen1三合一涼暖空氣清淨機HP10，上市期間提供買清淨機多送1組濾網（價值4,500元）的優惠組合。圖／Dyson提供
Dyson Purifier Gen1系列搭載Dyson核心濾網科技及氣流技術，不同大小、冷暖功能適用多種家庭空間。圖／Dyson提供
Dyson Purifier Gen1系列搭載Dyson核心濾網科技及氣流技術，不同大小、冷暖功能適用多種家庭空間。圖／Dyson提供
Dyson Purifier Gen1系列採用Dyson經典的Air Multiplier氣流倍增技術，具備淨化和強大的吹送功能，每秒產生超過290公升平穩而強勁的氣流。圖／Dyson提供
Dyson Purifier Gen1系列採用Dyson經典的Air Multiplier氣流倍增技術，具備淨化和強大的吹送功能，每秒產生超過290公升平穩而強勁的氣流。圖／Dyson提供

空氣清淨機 空氣品質 PM2.5 Dyson

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