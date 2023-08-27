Dyson冷暖空氣清淨機3大優勢升級登場 夜間模式更靜音

Dyson發表最新一代空氣清淨機Dyson Purifier Hot+Cool Gen1三合一涼暖空氣清淨機HP10，以及Dyson Purifier Gen1二合一涼風空氣清淨機TP10，配備Dyson核心濾網科技及氣流技術，能精準感應、捕捉污染粒子，吹送潔淨氣流，擁有均勻且高品質的淨化能力，適用各種室內空間。

針對越來越注重室內空氣品質的民眾，此次2款新品擁有3大關鍵優勢，包括自動監控及捕捉空氣污染源、全機密封防止二次污染、均勻吹送淨化空氣至全室，而消費者也可依照使用需求，選擇風扇二合一，或是冬天也適用的冷暖三合一來購買。

除了平時可以自動偵測污染粒子，Dyson Purifier Gen1可在機身LCD螢幕上即時顯示PM10和PM2.5監控數據，以不同顏色幫助判別外，此系列也特別適合淺眠者，夜間模式運轉更安靜，且顯示燈會自動變暗，睡眠定時器在1、2、4或8小時間隔後自動停止運轉。