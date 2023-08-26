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讓BLACKPINK ROSÉ一用就愛上！雪花秀推極致臻秀系列
得需要1,000天的嚴格篩選與培育，取自大地精華的人蔘果，只有一天的手採，精緻的15道工序淬鍊，韓國保養品牌Sulwhasoo雪花秀，再創保養新高度，代言人ROSÉ更將產品襯托出「極致臻秀系列」與美的詮釋，讓臉部光澤如同月光般的閃耀。
Sulwhasoo雪花秀是韓星、貴婦化妝台上都會看見的保養品，90年來有許多愛好保養的粉絲們都極力推崇，過去以濃縮60年的人蔘美容技術擄獲大家的芳心，更為許多愛美的人，打造出保養奇蹟，就連代言人ROSÉ都愛不釋手。
Sulwhasoo雪花秀「極致臻秀系列」此次推出如同雪花般的質地，一抹及吸收的好延展「白月霜」極致臻秀眼霜；及綿密奶泡質地，零重力感的白月眼霜」；預計10月上市如同絲質柔滑質地的「白月瓶」極致臻秀精華，讓肌膚透出細膩及無暇的光澤，針對歲月痕跡有著顯著的時光回朔觸感。
Sulwhasoo雪花秀「極致臻秀系列」這次除了給予肌膚有著不同的極致效果之外，在瓶身設計上，除了延續雪花秀核心設計，此次更結合了傳統藝術風格。瓶身靈感來自朝鮮王朝的「月亮罐」，如同在夜晚中閃耀的月光般，透著優雅又柔和的光，就像曲線瓶身帶出的溫柔。
瓶身延續雪花秀向來結合傳統藝術的風格，設計靈感來自朝鮮王朝的「月亮罐」，曲線瓷瓶就像是傾瀉的月光般優雅又柔和，和極致的呵護完美呼應。
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