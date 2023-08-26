眼力友善！德國高級鐘表推天文台新品 銀藍配色太典雅

精密的高級鐘表雖然以瑞士馬首是瞻，但來自德國的格拉蘇蒂小鎮，則同樣展現出嚴謹精密的古典美學，一如鐘表品牌格拉蘇蒂原創（Glashütte Original）推出的新款Senator Chronometer天文台腕表。

眾所皆知，瑞士天文台認證（C.O.S.C）是一項針對防水、性能、方位、溫差檢測的公認標準，而來自德國的格拉蘇蒂原創則從骨董的航海天文鐘獲得啟發，新品通過了獨立檢測機構「Thuringian度量衡辦公室」的審核，每一只表款都必須在五種不方位、三種溫差環境中經歷合計15天的測試，以務求表款的運作精確、穩定。

表款的動力來源屬於品牌自製的Calibre 58-08手上鍊機芯，將帶來小時、分鐘、小秒針，雙位數大日曆、與晝夜等功能顯示。其中的小秒針面盤格外放大並搭配軌道式刻度，因而在42毫米的白金表殼內、格外醒目；三點鐘方向有著藍底白字的雙位數大日立顯示，同樣對眼力友善，提升閱讀時的便利性，同時12點鐘方向並有著動力儲存顯示，提醒配戴者：該為表款上鍊了，又或是：工作太累了，記得給自己一段休憩的時光。

翻開表款背面，透明藍寶石水晶底蓋中，將重現德式製表的多項優異傳統：3/4夾板、藍鋼螺絲，以及鵝頸式微調裝置上的手工雕花，更有發條盒上美不勝收的蝸形打磨修飾。不花俏、務實、值得信賴，正是德國高級製品一以貫之的精神美學。表款已從即日起，於Glashütte Original格拉蘇蒂原創全球專賣店與部分授權經銷商精品店，公開亮相。