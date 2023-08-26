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RICHARD MILLE家族再添新成員 板球傳奇「Bela」入列

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
新興運動板網球（Padel）的明星選手Fernando Belasteguín甫成為RICHARD MILLE品牌好友。圖／RICHARD MILLE提供
新興運動板網球（Padel）的明星選手Fernando Belasteguín甫成為RICHARD MILLE品牌好友。圖／RICHARD MILLE提供

運動選手超越常人的體能表現與風采，常帶來明星般的獨特魅力。過往品牌家族好友囊括高爾夫球、F1一級方程式賽車、馬術、西洋劍擊、潛水的頂級運動表品牌RICHARD MILLE又有新進度：延攬了新興運動板網球（Padel或稱Paddle Tennis）的世界第一選手：Fernando Belasteguín成為RICHARD MILLE品牌好友，也再添新話題。

什麼是「板網球」（Padel）？顧名思義，這項運動擁有與網球相似的形式、場地與計分方式，雖然細節處略有不同，但兼具了網球、壁球和羽毛球的高強度與激烈程度。據稱這項運動緣起於墨西哥、並在1920年代在美國被推廣，之後普及。而來自阿根廷的Fernando Belasteguín則是箇中的佼佼者與王者：在他參與的286場賽事中獲得230場勝利，展現出前代未聞的傳奇紀錄，而其明星般的魅力，更讓他的粉絲與朋友常膩稱其為Bela。

一如網球的高速來回對決，板網球的勝負同樣在片刻之間，有賴選手在經年累月經驗後，深植於肌肉與神經之中的下意識反應，「板式網球球速非常快，但關鍵不僅在於速度，更在於專注力。在球場上，我完全沉入其中。」Fernando Belasteguín如斯表示。

由於加入了RICHARD MILLE，近日發表的形象視覺中，他則配戴上了以西班牙知名網友明星Rafael Nadal聯名的RM 35-03 Rafael Nadal自動上鍊腕表，一來Nadal正是Fernando Belasteguín在綜合運動領域中的偶像，二來表款的藍白二色，同樣也是阿根廷國旗的顏色，帶來國籍認同的色彩連結。

RM 35-03 Rafael Nadal自動上鍊腕表是以「西班牙蠻牛」、「紅土之王」之稱的Rafael Nadal之名所開發的系列，過往緣起於一次Rafael Nadal與品牌創辦人Richard Mille先生碰面時「許願」：想要一只能實際配戴上網球場的表款，最終誕生了一系列高輕量化、耐強大衝擊能量的頂級運動表，過往每一款都限量50只，全數個別均價都在2,000至3,000萬不等。RM 35-03 Rafael Nadal自動上鍊腕表則是在2022年推出，表款歷經三年研發，並導入全新蝶形自動盤。 據側面了解，可能會是該系列的最後一款作品，因而別具意義。

事實上，一如Rafael Nadal對網球推廣的不遺餘力，因而成立了「拉法納達爾網球學院」（Rafa Nadal Academy），甚至曾在香港開設分院，Fernando Belasteguín則是在2020年創立了Bela板式網球中心（Bela Padel Center），並設立了Bela板式網球學院（Bela Padel Academy）。積極、樂觀、分享、無私，關於運動家的風範？理當如斯。

可以選擇上鍊、暫停兩種模式的蝶形自動盤，將可透過指示器切換，提升或暫時關閉上鍊機制。圖／RICHARD MILLE提供
可以選擇上鍊、暫停兩種模式的蝶形自動盤，將可透過指示器切換，提升或暫時關閉上鍊機制。圖／RICHARD MILLE提供
RM 35-03 Rafael Nadal自動上鍊腕表的機芯使用了蝶形自動盤，是RICHARD MILLE近年表款中首見。圖／RICHARD MILLE提供
RM 35-03 Rafael Nadal自動上鍊腕表的機芯使用了蝶形自動盤，是RICHARD MILLE近年表款中首見。圖／RICHARD MILLE提供
Fernando Belasteguín手上的RM 35-03 Rafael Nadal自動上鍊腕表，其藍白二色，同樣也是阿根廷國旗的顏色。圖／RICHARD MILLE提供
Fernando Belasteguín手上的RM 35-03 Rafael Nadal自動上鍊腕表，其藍白二色，同樣也是阿根廷國旗的顏色。圖／RICHARD MILLE提供
板網球的高速特質，讓選手必須在經年累月經驗後，養成深植於於肌肉與神經中的下意識反應。圖／RICHARD MILLE提供
板網球的高速特質，讓選手必須在經年累月經驗後，養成深植於於肌肉與神經中的下意識反應。圖／RICHARD MILLE提供
RM 35-03 Rafael Nadal自動上鍊腕表。圖／RICHARD MILLE提供
RM 35-03 Rafael Nadal自動上鍊腕表。圖／RICHARD MILLE提供

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