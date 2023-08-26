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「玩命關頭」韓哥現身台大兒醫探視病童 超暖畫面曝

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台大婦產部主治醫師施景中（左）與影星姜成鎬合影。圖／取自臉書「Jin-Chung Shih」
台大婦產部主治醫師施景中（左）與影星姜成鎬合影。圖／取自臉書「Jin-Chung Shih」

在電影「玩命關頭：東京甩尾」飾演韓哥的韓裔演員姜成鎬近日低調來台。昨天他現身台大兒童醫院拍攝宣傳影片，曾在電影中大秀車技的他，帶了一整箱玩具車送給住院的小朋友，也與一名住院已久的韓籍病童，以韓語促膝長談。台大婦產科名醫施景中盛讚，「韓哥是真的巨星，能讓身體友病童的小孩也開懷大笑」。

施景中在臉書貼文表示，姜成鎬「甩尾」到台大兒醫，是為義務協助拍攝影片，宣導兒童重症醫療重要性。他在醫院先詢問護理師，確認哪些病房的病童可去探訪，才偷偷去加油打氣。自己還幫忙抱著姜成鎬帶來的一整箱小汽車，分送住院病童。

他表示，姜成鎬第一名探訪的病童是一名來自韓國的小女孩，因住院已久，「似乎已經淡忘如何去歡笑。」姜成鎬坐下來，親切地用韓語和病童母女閒話家常後，「沒多久，小朋友開始融化了。」先是用手比了小愛心，又舉起還打著點滴的雙臂，比出一個大愛心，臉上也堆滿笑容。

姜成鎬也探房兒童癌症病房中，病況較穩定的病童。施景中說，一位漂亮小女生，雖因治療掉光頭髮，但見到姜成鎬就開心笑著，還牽起他的手，說要介紹自己的朋友給他認識，「今天看到許多感人的一幕，可惜無法分享那小朋友最真切、笑意盈盈的臉龐。」

施景中也說，「韓哥真的是巨星，一舉手一投足，就可以讓週遭的人充滿歡樂，讓身體有病痛的小孩也能開懷地笑。」

施景中的貼文已獲得1.6萬個讚，網友紛紛表示，場面相當溫暖。

台大婦產部主治醫師施景中（右）幫忙抱著姜成鎬帶給病童的一整箱「小車車」。圖／取自臉書「Jin-Chung Shih」
台大婦產部主治醫師施景中（右）幫忙抱著姜成鎬帶給病童的一整箱「小車車」。圖／取自臉書「Jin-Chung Shih」
電影「玩命關頭」影星姜成鎬到台大兒童醫院拍攝兒童重症醫療宣導影片。圖／取自臉書「Jin-Chung Shih」
電影「玩命關頭」影星姜成鎬到台大兒童醫院拍攝兒童重症醫療宣導影片。圖／取自臉書「Jin-Chung Shih」

施景中 台大 愛心

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