去年一上市就秒殺！NARS夢幻定妝蜜粉餅 開賣日曝光
在去年一上市就秒殺，賣到缺貨的NARS裸光幻彩蜜粉餅，被暱稱為幻彩小白餅，網路口碑熱烈，讓很多人都哀號買不到，更是成為夢幻商品。今年NARS再度補貨幻彩小白餅，9月1日在官網開搶，9月8日各專櫃上市，而且今年還加碼新色，絕對又要秒殺啦！
對愛化妝的女生來說，定妝蜜粉很重要，NARS裸光幻彩蜜粉餅 #MOONWAVE月光 再度回歸，採用動態光感粉末配方，結合光稜鏡珍珠校色科技，將黃、粉、藍三種夢幻色調，撒在小白餅身上，搭配LRC 聚光保濕複合物，能夠精準校色，擁有最細緻粉末、最持久定妝等功能。
今年在周年慶預購會上，還獨家發售新色號#STARDUST星光，針對白肌定妝需求，加入黃、粉橘、白三種色調，均勻混合上臉後，呈現勻亮粉嫩的自然提亮。
NARS底妝商品還包括裸光肌萃粉底精華，適合乾性肌膚使用，散發光澤之外，還能持續保濕，具有70%添加奢潤植萃精華，加入研淬仿生燕麥、水飛薊、可可多肽與日本麥冬等，全20色。
另外還有NARS極霧柔光粉底露，適合油性肌膚，強調輕薄、保濕又控油，加入瞬效吸油奈米粉體、抗氧雙平衡保濕精萃，持續控油與保濕，全15色。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言