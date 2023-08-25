去年一上市就秒殺！NARS夢幻定妝蜜粉餅　開賣日曝光

在去年一上市就秒殺，賣到缺貨的NARS裸光幻彩蜜粉餅，被暱稱為幻彩小白餅，網路口碑熱烈，讓很多人都哀號買不到，更是成為夢幻商品。今年NARS再度補貨幻彩小白餅，9月1日在官網開搶，9月8日各專櫃上市，而且今年還加碼新色，絕對又要秒殺啦！

對愛化妝的女生來說，定妝蜜粉很重要，NARS裸光幻彩蜜粉餅 #MOONWAVE月光 再度回歸，採用動態光感粉末配方，結合光稜鏡珍珠校色科技，將黃、粉、藍三種夢幻色調，撒在小白餅身上，搭配LRC 聚光保濕複合物，能夠精準校色，擁有最細緻粉末、最持久定妝等功能。

今年在周年慶預購會上，還獨家發售新色號#STARDUST星光，針對白肌定妝需求，加入黃、粉橘、白三種色調，均勻混合上臉後，呈現勻亮粉嫩的自然提亮。

NARS底妝商品還包括裸光肌萃粉底精華，適合乾性肌膚使用，散發光澤之外，還能持續保濕，具有70%添加奢潤植萃精華，加入研淬仿生燕麥、水飛薊、可可多肽與日本麥冬等，全20色。