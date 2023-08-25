快訊

以驚心動魄的方式被殺雞儆猴 普里格津的死將讓普亭更強大？

東港漁港連燒5船…現場下起大雷雨！消防員漏夜搶救難撲滅

「這些情況」都被退件…台胞證簽發機關變了 核發更嚴

去年一上市就秒殺！NARS夢幻定妝蜜粉餅 開賣日曝光

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
乾性肌膚適合NARS裸光肌萃粉底精華。圖／NARS提供
乾性肌膚適合NARS裸光肌萃粉底精華。圖／NARS提供

在去年一上市就秒殺，賣到缺貨的NARS裸光幻彩蜜粉餅，被暱稱為幻彩小白餅，網路口碑熱烈，讓很多人都哀號買不到，更是成為夢幻商品。今年NARS再度補貨幻彩小白餅，9月1日在官網開搶，9月8日各專櫃上市，而且今年還加碼新色，絕對又要秒殺啦！

對愛化妝的女生來說，定妝蜜粉很重要，NARS裸光幻彩蜜粉餅 #MOONWAVE月光 再度回歸，採用動態光感粉末配方，結合光稜鏡珍珠校色科技，將黃、粉、藍三種夢幻色調，撒在小白餅身上，搭配LRC 聚光保濕複合物，能夠精準校色，擁有最細緻粉末、最持久定妝等功能。

今年在周年慶預購會上，還獨家發售新色號#STARDUST星光，針對白肌定妝需求，加入黃、粉橘、白三種色調，均勻混合上臉後，呈現勻亮粉嫩的自然提亮。

NARS底妝商品還包括裸光肌萃粉底精華，適合乾性肌膚使用，散發光澤之外，還能持續保濕，具有70%添加奢潤植萃精華，加入研淬仿生燕麥、水飛薊、可可多肽與日本麥冬等，全20色。

另外還有NARS極霧柔光粉底露，適合油性肌膚，強調輕薄、保濕又控油，加入瞬效吸油奈米粉體、抗氧雙平衡保濕精萃，持續控油與保濕，全15色。

油性肌膚適合NARS極霧柔光粉底露。圖／NARS提供
油性肌膚適合NARS極霧柔光粉底露。圖／NARS提供
NARS 裸光幻彩蜜粉餅#STARDUST星光／1,450元。圖／NARS提供
NARS 裸光幻彩蜜粉餅#STARDUST星光／1,450元。圖／NARS提供
NARS 裸光幻彩蜜粉餅再度限量推出。圖／NARS提供
NARS 裸光幻彩蜜粉餅再度限量推出。圖／NARS提供
NARS 裸光幻彩蜜粉餅#MOONWAVE月光／1,450元。圖／NARS提供
NARS 裸光幻彩蜜粉餅#MOONWAVE月光／1,450元。圖／NARS提供

女生 周年慶 日本

延伸閱讀

好羨慕！曾之喬絕美長髮零瑕疵 曝光保養秘訣清潔一部位

品牌要保持彈性和靈活！「茶山房手工皂」拚搏逆轉勝

最清爽的100%純素精華油！京城之霜推零重力平衡精華油

從身體2地方 看出男人是否真的有品味！一忽略就Low了

相關新聞

去年一上市就秒殺！NARS夢幻定妝蜜粉餅　開賣日曝光

在去年一上市就秒殺，賣到缺貨的NARS裸光幻彩蜜粉餅，被暱稱為幻彩小白餅，網路口碑熱烈，讓很多人都哀號買不到，更是成為夢...

林依晨、楊祐寧出席VIP珠寶晚宴 5000萬珠寶大秀貴族氣

夏日的花園總有綠意、花香與情懷，常令人心神嚮往。Dior Joaillerie甫於今日起至8月29日（二）為止，於台北流...

7-ELEVEN「開學季」指定文具任選2件88折、4件75折！量販文具預購最低49折起

為期兩個月的暑假將在下週結束，隨著廣大學子將重返校園，7-ELEVEN藉由「複合選品」、「萌趣肖像」兩大策略成為親子客層...

CITIZEN頂級腕表又進化了 新機芯秀日本、瑞士混血工藝

象徵CITIZEN最高等級工藝的The CITIZEN在秋天來臨之際，以進化姿態回歸市場，帶來全新機芯與設計，提供消費者日式製表美學精品。

foodpanda 11週年慶公開「5+6」亮眼成績！「粉紅祭」市集週末限時2天圓山花海廣場登場

近3年大眾生活型態轉變，外送平台成了少不了的好幫手。德商foodpanda今天（8月25日）邀請品牌好友吳慷仁共同歡慶1...

好羨慕！曾之喬絕美長髮零瑕疵 曝光保養秘訣清潔一部位

擁有一頭女神般柔順長髮的曾之喬，每次現身，都讓人好羨慕，不僅肌膚無瑕疵，連秀髮都是零瑕疵，一直都有著亮麗光澤的秀髮。但其...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦