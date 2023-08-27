水貨是仿冒品嗎？平輸品必知的五大話題焦點帶你快速了解！

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近六個月內「商品平行輸入」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的商品平行輸入話題焦點。

「平行輸入」指的是沒有正式經過台灣代理商進口，而是由貿易商或個人，在與他國授權代理商洽談後引進的貨品，簡稱為平輸品，也就是俗稱的水貨。相信有不少民眾對於平輸品抱持著許多疑問，像是平輸品是正品嗎、平輸品與公司貨的差別是什麼等等，以下就整理出了網友熱議的五大商品平行輸入話題焦點，快來看看吧！

平輸品與公司貨「有無保固」差異大 網籲購買平輸品需留意「原單、尾單」 ▲ 商品平行輸入話題焦點 Social Lab社群實驗室/製圖 觀察近六個月內網友針對「商品平行輸入」話題的相關討論，可以發現平輸品「與公司貨的差別」引起社群熱議。

公司貨指的是台灣代理商向國外總代理商取得正式授權後販售的產品，平輸品則是個人或貿易商，自行在國外採購原裝產品、抑或與合作通路洽談後引進國內販售的貨品，就有網友針對兩者的主要差異表示「講求保固的話還是買正常的（公司貨）會比較有保障」、「平輸多數不具保固，但提供網購7日退換貨服務」，指出若購買公司貨，代理商大多會提供保固或維修服務，反之平輸品是否提供售後服務則因不同店家而異，建議在意保固、或是購買高單價產品的人，還是選擇公司貨為佳。

然而，若是台灣代理商恰好沒有販售你想要的商品，平行輸入的管道就會是不錯的選擇，有人就分享「平輸品因為不經過經銷商和中間商，直接面對消費者，可以提供更多樣化的商品」、「台灣的進口車水貨東西功能比較多，總代理拔掉很多功能」，覺得部份平輸品能夠提供官方代理商規格外的服務、功能等，產品選項還更多元。

此外，平輸品「是否為正品」也是非常多人的疑問之一，有專業店家就解釋「平行輸入品並非仿冒品，只是因為平輸品並非正式經由代理商銷售、容易誤解它的來源較不明確且風險較高」，說明只要進口商提供的貨源是正品，那平輸品就和公司貨一樣，都是品牌總公司的原裝真品正貨。

而由於平輸品省去中間商的利潤瓜分、不必要的關稅等，「價位會比外面（公司貨）賣得便宜很多」，因此「價格差異」也是不少民眾選擇購買水貨的原因，就有網友就指出自己「通常是選擇公司貨為主，但有比較大價差時有時還是會買平輸貨」，認為像是專櫃品牌的保養品，有時到藥妝店等平輸通路購買會更為經濟實惠。

在決定要購買平輸品之後，有些「注意事項」需要特別留意，網友提醒「最好挑選具有規模、有誠信以及你能夠信任的店家做購買」、「最好避開『原單、尾單』這類號稱工廠私接訂單所製造的商品」，認為選擇正面評價較多的知名大店家、老字號的經銷商，通常會提供較完善的售後服務，購買到假貨的風險也較低。

而原單和尾單分別指接單廠商將正品原物料私自加工後低價販售，以及工廠額外多加生產商品之後轉賣，兩種類型的貨品中參雜仿冒品的機率相當高，若欲購買需格外小心。

最後在收到購買的平輸品後，要「如何分辨正品」呢？許多網友說道「假貨則是無論在包裝和內容物，都會有瑕疵或不相同的地方」、「不只質地、外包裝很多跟正品不一樣」，建議買家可以將收到的商品與原廠正品的照片進行比對，仔細檢查內容物，並確認商品外裝是否有仿製或盜印的痕跡。

你有買過平輸品嗎？看完以上網友們熱議的商品平行輸入話題焦點，是否更了解關於平輸品與公司貨的差別了呢？下次在購買商品時，除了可以依據個人需求選擇公司貨或平輸品，也提醒大家在選購商品時，盡量選擇評價好、有信用的店家，才能買得安心有保障！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「平行輸入」相關討論則數。觀測期間：2023/02/01~2023/08/20，共6個月觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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