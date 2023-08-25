捐血吃5折西堤牛排！首捐族再送限量保溫袋

在士林科教館造成轟動的「粽邪鬼屋」展期已經來到尾聲，超真實的臨場感讓來玩過的民眾都哭喊：「比電影恐怖太多了！」前陣子才公告延長展期至九月十日，趁著電影「粽邪3」上檔，還推出多項限時優惠，鼓勵想試膽的年輕朋友或是想抒發壓力的上班族把握時間前往體驗。

2023-08-25 15:53