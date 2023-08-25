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捐血吃5折西堤牛排！首捐族再送限量保溫袋

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
8月26日起連續4天，至活動指定捐血站捐血，即可獲得限量西堤套餐5折券。圖／王品提供
8月26日起連續4天，至活動指定捐血站捐血，即可獲得限量西堤套餐5折券。圖／王品提供

王品旗下「西堤牛排」再次祭出「愛心5折券」響應公益，明(8/26)起至8/29連續4天至活動指定捐血站捐血，即可獲得限量西堤套餐5折券，若是首捐族或捐500CC全血，再加贈西堤品牌保溫袋1個，每日限量50個，贈完為止。

據台灣血液基金會網站顯示，目前全台血量庫存量仍有些吃緊，希望鼓勵民眾積極挽袖捐血，特別是首次捐血的青年朋友一同響應，「首望相助」獻愛心吃牛排

「西堤牛排」從2003年起連續20年響應捐血公益，累計募集超過20萬袋、5,700萬CC熱血，是全台募血公益活動歷史最悠久的企業。今年適逢王品集團滿30周年，目標募血3萬袋，首先在2月攜手「WBC棒球經典賽」，鼓勵民眾捐血獻愛，已成功募到近2.7萬袋熱血。

本周末(8/26)起，「西堤牛排」再次提供2萬張「愛心5折券」，期間至45個指定捐血點響應捐血，即可獲得1張5折券，以優惠價到西堤享用牛排套餐，每日限量，送完為止。如果是首捐族或者捐500CC全血，還可加贈西堤品牌保溫袋1個，每個捐血站每日限量50個。

西堤牛排捐血活動網頁：https://www.tasty.com.tw/news/content.php?newsurl=Tasty2023Blood。

捐血 西堤 牛排

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