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8萬有找！三星奧德賽Odyssey Neo G9雙4K曲面螢幕登台 早鳥現折5千再送旗艦手機

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
三星推出首款Dual 4k UHD曲面電競螢幕奧德賽Odyssey Neo9。圖／三星提供
三星推出首款Dual 4k UHD曲面電競螢幕奧德賽Odyssey Neo9。圖／三星提供

電競螢幕全球市場持續看漲，台灣專業玩家們也對沉浸式的視聽體驗情有獨鍾，三星電子正式宣布在台推出全球首款Dual 4K UHD曲面電競螢幕奧德賽Odyssey Neo G9，備配細膩畫質的Mini LED技術，擁有57吋超大螢幕以及240Hz高更新率，建議售價79,900元，即日起至9月3日購機可享早鳥優惠現折5,000元。9月1日至11月30日期間購買奧德賽Odyssey Neo G9、Odyssey Ark、Odyssey OLED G9、Odyssey OLED G8高階機種，登錄送Samsung S23 128GB；購買三星任一型號螢幕，月月抽PlayStation 5主機。

三星奧德賽Odyssey Neo G9為全球首款Dual 4K UHD曲面電競螢幕，採用Mini-LED面板的量子矩陣技術，能獨立精確控制更多個區塊背光亮度，同時減少影像光暈，明暗對比更加出色；另支援DCI-P3 95%廣色域，並通過VESA Display HDR1000認證；搭配防眩光霧面塗層，可減少遊戲時的螢幕反光，遊戲玩家可更心無旁鶩地盡情感受馳騁戰場的逼真感。螢幕後方配備可調節HAS支架，貼心滿足高度、傾斜、左右旋轉多種角度；而光效自動調整設計可隨遊戲場景的轉變而變化，影像體驗再添驚喜。

奧德賽Odyssey Neo G9搭載最新DP2.1連接埠的電競曲面螢幕，支援雙4K與240Hz，傳輸速度為傳統DisplayPort 1.4的2倍，同時擁有240Hz畫面更新率和1ms反應時間，更內建AMD FreeSync Premium Pro技術，消除畫面延遲。另支援PBP分割畫面及PIP子母畫面的功能，玩家能在遊戲和聊天之間自由切換，享受不間斷的遊戲體驗。

三星另同步推出專為創作者打造的5K顯示器ViewFinity S9，以高達99% DCI-P3廣色域搭配5K、218 PPI細膩畫質，精準表現逼真、銳利的細節，透過智慧型手機中SmartThings應用程式的智慧校色功能，還可快速轉換DCI-P3或sRGB色彩空間，並自訂色溫、亮度和伽瑪值。因應多元使用需求，除了貼心配備4K UHD可拆式磁吸視訊攝影機，可透過Samsung Smart Hub支援的Google Meet等視訊會議應用程式，還內建Smart TV智慧電視功能，工作、娛樂一台搞定。

ViewFinity S9可轉為直式顯示，滿足創作者不同工作需求。圖／三星提供
ViewFinity S9可轉為直式顯示，滿足創作者不同工作需求。圖／三星提供
三星首款Dual 4k UHD曲面電競螢幕奧德賽Odyssey Neo9，建議售價79,900元，9月3日前購機現折5,000元。圖／三星提供
三星首款Dual 4k UHD曲面電競螢幕奧德賽Odyssey Neo9，建議售價79,900元，9月3日前購機現折5,000元。圖／三星提供
三星推出首度為創作者打造的專業顯示器ViewFinity S9，建議售價45,900元。圖／三星提供
三星推出首度為創作者打造的專業顯示器ViewFinity S9，建議售價45,900元。圖／三星提供

三星 曲面螢幕 Samsung

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