地表最強！江詩丹頓、勞斯萊斯聯手打造訂製時計僅一枚

汽車與腕表都是機械製品，都與動力有關，展現出熱情與收藏樂趣。瑞士頂級鐘表品牌江詩丹頓（Vacheron Constantin）宣布，將與英國頂級車廠勞斯萊斯推出一款裝置於車款內的專屬儀表台時計——Les Cabinotiers閣樓工匠渾天儀式陀飛輪，搭配1990機芯，全世界僅一款。

這款獨一無二的時計屬於江詩丹頓最高等級工藝大成的「Les Cabinotiers閣樓工匠」系列，由於受到一位對高級製表、訂製汽車擁有熱情的客戶委託，江詩丹頓遂與勞斯萊斯展開合作，從初始便以勞斯萊斯的訂製車款「逐影」（Droptail）為設定，將時計以特製框架鑲嵌在「紫晶石」（Amethyst）的儀表台中。

根據江詩丹頓的檔案資料顯示，早在1928年時品牌便曾打造過一款汽車專用時計，但與勞斯萊斯合作則為品牌近代歷史首見。為了這枚客製時計，江詩丹頓參考了2015年發表的一款頂級複雜時計：品牌260周年紀念大作、多達57項功能的57260，並從其中部分結構得到啟發，轉化為1990機芯的小時和分鐘暫態雙逆跳顯示與渾天儀式陀飛輪。

如何在汽車內感受時計的最大魅力？這或是江詩丹頓選擇「渾天儀式」陀飛輪的原因之一。有別於一般陀飛輪框架，此種裝置使用具刻度的金屬外環交錯構建：兩個嵌套式框架將以兩個相異軸心每一分鐘旋轉一次，因此猶如渾天儀般運作鮮明醒目。據了解，之所以選擇「紫晶石」，是源自這位收藏家之子的誕生石，也因此機芯橋板採用了淡紫色PVD鍍層，同時加以日內瓦波紋修飾。

江詩丹頓風格及傳承總監Christian Selmoni在線上接受全球採訪時表示，在這款Les Cabinotiers閣樓工匠渾天儀式陀飛輪時計的研發過程中，如何從57260中轉化為收藏家的需求是挑戰之一，為了將之裝入汽車操控桿大小的支架中，因此尺寸由45毫米調整為43.8，同時表冠的位置、量體也為之修訂，同時也考量了技術性、安全性與美觀等多方面需求。最後他並感性回應，由於無法預測收藏家的未來需求，因此無法保證會否再推類似主題，但肯定的是，江詩丹頓樂於接受任何此類時計的創作委託。

或許只要有足夠的想像力、故事性搭配夠深的口袋，關於頂級訂製，一切都有無窮可能！