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影／宛如戰機降落航空母艦 台東熱氣球超完美降落

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台灣國際熱氣球嘉年華活動逐漸尾聲，昨天一顆「太陽球」展現超完美降落，整顆熱汽球降不偏不移落在回收車後車斗上，現場民眾直呼「宛如戰鬥機降落航空母艦」。圖／台東縣政府提供
台灣國際熱氣球嘉年華活動逐漸尾聲，昨天一顆「太陽球」展現超完美降落，整顆熱汽球降不偏不移落在回收車後車斗上，現場民眾直呼「宛如戰鬥機降落航空母艦」。圖／台東縣政府提供

台灣國際熱氣球嘉年華活動逐漸尾聲，昨天一顆「太陽球」展現超完美降落，整顆熱汽球降不偏不移落在回收車後車斗上，現場民眾直呼「宛如戰鬥機降落航空母艦」。

熱氣球飛行員達海說，熱氣球這樣的降落方式在國際是常見慣例，這需要飛行員與地面人員的精準配合，當然這也需符合各項條件，才能完成這樣的降落操作方式。

昨天早上一顆名為太陽球的熱氣球，降落時因地點複雜，飛行員為確保順利降落，經評估後，決定採用土耳其是降落法，就是將熱氣球直接落在回收車後車斗上。

只見這顆熱氣球先是越過地面樹叢上後，飛行員與地勤人員不時無線電溝通，再由回收車定位降落點，等待熱氣球緩緩落在後車斗上，最後成功降落，現場響起歡呼。

「太完美了！飛行員技術真強！」現場目擊民眾說，這是他第一次看到熱氣球降落貨車上，好想像戰鬥機降落在航空母艦，飛行員和地勤人員默契真的完美結合。

熱氣球飛行員達海說，熱氣球這樣的降落方式在國際是常見慣例，這需要飛行員與地面人員的精準配合，當然這也需符合各項條件，才能完成這樣的降落操作方式。圖／台東縣政府提供
熱氣球飛行員達海說，熱氣球這樣的降落方式在國際是常見慣例，這需要飛行員與地面人員的精準配合，當然這也需符合各項條件，才能完成這樣的降落操作方式。圖／台東縣政府提供

熱氣球嘉年華

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