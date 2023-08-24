呼叫全台最速車手！Red Bull送你去看2024 F1墨爾本站
為歡慶Red Bull車隊在本季F1連拿12場狂勝戰績，即日起至10月6日止，Red Bull打造賽車飆速遊戲，邀請消費者化身賽車手挑戰極速快感。全台最速車手，將可贏得2024年Red Bull獨家飆速賽事體驗之旅，於澳洲墨爾本站近距離觀看精彩賽事。活動期間至指定通路購買任一罐Red Bull或Red Bull調飲，並上網登錄發票，再抽Red Bull車隊週邊限定商品。
Red Bull飆速遊戲邀請全民同步體驗賽車快感。玩家只要以單手操控手機上的油門按鈕，就能在Red Bull Ring賽道上駕駛RB19虛擬賽車，考驗每回單圈的最快速度。即日起至10月6日，玩家們可持續挑戰單圈競速，每週前三名者將獲得獨家Red Bull車隊限定帽及Red Bull能量飲料4入組。而全台最速車手，則能贏得2024年Red Bull獨家飆速賽事體驗之旅，前往墨爾本站Red Bull Energy Station，不僅能近距離觀看精彩的F1賽事，甚至有機會與車手互動。
此外，Red Bull更祭出多項通路好禮，消費者只要到全台指定通路購買任1罐Red Bull能量飲料或調飲，至Red Bull Taiwan官方帳號進行發票登錄，並完成飆速遊戲，即可額外參與抽獎，有機會獲得飆速車隊帽、飆速車隊水壺及7-Eleven與FamilyMart通路獨家的飆速後背包，以及1/2 Max安全帽模型等Red Bull車隊週邊商品。詳情請至活動網站：https://www.redbull.com/racers-tw
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