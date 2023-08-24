呼叫全台最速車手！Red Bull送你去看2024 F1墨爾本站

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
Red Bull打造賽車飆速遊戲，活動期間至指定通路購買任一罐Red Bull或調飲並登錄發票，再抽Red Bull車隊週邊商品。圖／Red Bull提供。
Red Bull打造賽車飆速遊戲，活動期間至指定通路購買任一罐Red Bull或調飲並登錄發票，再抽Red Bull車隊週邊商品。圖／Red Bull提供。

為歡慶Red Bull車隊在本季F1連拿12場狂勝戰績，即日起至10月6日止，Red Bull打造賽車飆速遊戲，邀請消費者化身賽車手挑戰極速快感。全台最速車手，將可贏得2024年Red Bull獨家飆速賽事體驗之旅，於澳洲墨爾本站近距離觀看精彩賽事。活動期間至指定通路購買任一罐Red Bull或Red Bull調飲，並上網登錄發票，再抽Red Bull車隊週邊限定商品。

Red Bull飆速遊戲邀請全民同步體驗賽車快感。玩家只要以單手操控手機上的油門按鈕，就能在Red Bull Ring賽道上駕駛RB19虛擬賽車，考驗每回單圈的最快速度。即日起至10月6日，玩家們可持續挑戰單圈競速，每週前三名者將獲得獨家Red Bull車隊限定帽及Red Bull能量飲料4入組。而全台最速車手，則能贏得2024年Red Bull獨家飆速賽事體驗之旅，前往墨爾本站Red Bull Energy Station，不僅能近距離觀看精彩的F1賽事，甚至有機會與車手互動。

此外，Red Bull更祭出多項通路好禮，消費者只要到全台指定通路購買任1罐Red Bull能量飲料或調飲，至Red Bull Taiwan官方帳號進行發票登錄，並完成飆速遊戲，即可額外參與抽獎，有機會獲得飆速車隊帽、飆速車隊水壺及7-Eleven與FamilyMart通路獨家的飆速後背包，以及1/2 Max安全帽模型等Red Bull車隊週邊商品。詳情請至活動網站：https://www.redbull.com/racers-tw

Red Bull 車手Max Verstappen甫拿下比利時大獎賽冠軍，為Red Bull車隊守護上半年12場全勝戰績。圖／Red Bull提供。
Red Bull 車手Max Verstappen甫拿下比利時大獎賽冠軍，為Red Bull車隊守護上半年12場全勝戰績。圖／Red Bull提供。
前往Red Bull Energy Station，將有機會與車手近距離互動。Alpha Tauri車手Yuki Tsunoda（左），正在幫車迷簽名。圖／Red Bull提供。
前往Red Bull Energy Station，將有機會與車手近距離互動。Alpha Tauri車手Yuki Tsunoda（左），正在幫車迷簽名。圖／Red Bull提供。
Red Bull打造賽車飆速遊戲，活動期間至指定通路購買任一罐Red Bull或調飲並登錄發票，再抽Red Bull車隊週邊商品。圖／Red Bull提供。
Red Bull打造賽車飆速遊戲，活動期間至指定通路購買任一罐Red Bull或調飲並登錄發票，再抽Red Bull車隊週邊商品。圖／Red Bull提供。
Red Bull Energy Station擁有觀賽絕佳視野，讓你能近距離感受賽車的熱血與激情。圖／Red Bull提供。
Red Bull Energy Station擁有觀賽絕佳視野，讓你能近距離感受賽車的熱血與激情。圖／Red Bull提供。
Red Bull邀你化身賽車手，簡單操作手機遊戲，就有機會贏得2024年Red Bull獨家飆速賽事體驗之旅－墨爾本站。圖／Red Bull提供。
Red Bull邀你化身賽車手，簡單操作手機遊戲，就有機會贏得2024年Red Bull獨家飆速賽事體驗之旅－墨爾本站。圖／Red Bull提供。

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