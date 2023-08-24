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22國啤酒特調1次喝到！海尼根城市遊樂場信義區快閃

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
本次由AHA Saloon 知名調酒師張勳進 Jeffrey進行調酒設計。圖／海尼根台灣提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
本次由AHA Saloon 知名調酒師張勳進 Jeffrey進行調酒設計。圖／海尼根台灣提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

為慶祝海尼根150周年，「Heineken 海尼根ｘMONOPOLY 地產大亨」兩大國際品牌破天荒在台灣進行全球首發跨界聯名，自8月25日起至27日連續3天，在台北ATT 4 Fun戶外露天設置海尼根「Good Times Square」城市遊樂場；在現場各站完成指定任務，還可於「Good Times Bar」免費體驗22國海尼根官方啤酒特調。

「Good Times Square」城市遊樂場的最大亮點，是請到連續四年入選亞洲50大酒吧、亞洲最佳酒吧第10名的AHA Saloon，在「Good Times Bar」設計22國海尼根官方啤酒特調，包括代表台灣的「台北啤兒綠茶」，韓國的「首爾燒酒」，日本的「東京Highball」，泰國的「曼谷冬蔭功湯」，新加坡的「美祿風味啤酒」，夏威夷的「Blue Hawaii」、芬蘭的「赫爾辛基聖誕啤酒」、英國的「倫敦奶油啤酒」，秘魯的「利馬奇洽酒」等，每一杯都是結合海尼根經典原味、海尼根Silver星銀，或海尼根0.0零酒精精心調製而成。特調每日限量供應，兌完為止。

除了「Good Times Bar」，現場亮點還包括吸睛的「打卡拱門」、瘋狂「抓鈔機」、人生四格Good Times「拍貼機」以及美好時光彩色監獄「入獄」打卡點。

海尼根台灣董事總經理吳建甫Jeff表示：「『Good Times Square』打造出巨型沉浸式戶外城市遊樂場。就像帶你進入MONOPOLY地產大亨遊戲棋盤的立體場景；無論是地產小屋、Good Times Bar、還是帶有『機會命運』意味的抓鈔機等，都完美還原遊戲元素。」

◎Good Times Square 海尼根啤酒大亨活動資訊

．活動日期及時間：8月25、26日 11:00～23:00、8月27日 11:00～21:30

．活動地點：台北ATT 4 FUN：台北市信義區松壽路12號（Zara Home前方）

．詳細活動資訊可參考海尼根台灣官方臉書：https://www.facebook.com/HeinekenTaiwan

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「Good Times Bar」讓你一站體驗22國官方啤酒特調。圖／海尼根台灣提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「Good Times Bar」讓你一站體驗22國官方啤酒特調。圖／海尼根台灣提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
22國海尼根官方啤酒特調，一次滿足。圖／海尼根台灣提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
22國海尼根官方啤酒特調，一次滿足。圖／海尼根台灣提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
美好時光彩色監獄「入獄」打卡點，可以跟身著囚服的老爺爺一起留下特色「入獄照」。七彩的變色燈管，創造獨特的打卡體驗。圖／海尼根台灣提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
美好時光彩色監獄「入獄」打卡點，可以跟身著囚服的老爺爺一起留下特色「入獄照」。七彩的變色燈管，創造獨特的打卡體驗。圖／海尼根台灣提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
Times Square入口吸睛「打卡拱門」有指標性地產大亨先生，擲著骰子歡迎所有玩家。圖／海尼根台灣提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
Times Square入口吸睛「打卡拱門」有指標性地產大亨先生，擲著骰子歡迎所有玩家。圖／海尼根台灣提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
進入瘋狂「抓鈔機」，只要在指定時間內抓到一張以上特別的鈔票，就有機會獲得海尼根150週年限量好禮。圖／海尼根台灣提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
進入瘋狂「抓鈔機」，只要在指定時間內抓到一張以上特別的鈔票，就有機會獲得海尼根150週年限量好禮。圖／海尼根台灣提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
海尼根慶祝150週年在信義區打造「Good Times Square」城市遊樂場，限時三天，逾時不候。圖／海尼根台灣提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
海尼根慶祝150週年在信義區打造「Good Times Square」城市遊樂場，限時三天，逾時不候。圖／海尼根台灣提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

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