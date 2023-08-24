熱血玩家必入手！Logitech G直驅式賽車方向盤、踏板即起預購

隨著電影《GT：跨界玩家》上映，又再激起許多賽車遊戲玩家的熱血夢想！Logitech G宣布推出全新PRO直驅式專業賽車方向盤和PRO專業賽車踏板，目標頂尖模擬駕駛玩家，以高性能直驅馬達和獨家專利研發的TRUEFORCE力回饋技術，驅動力更強、回饋時間更短，打造最沉浸式的賽車遊戲體驗。即日起至9月8日於PChome 24h購物與GAME休閒館開放超早鳥預購，8月25日起良興與三井3C開放一般預購，預購可獲得Logitech G限量模型車乙組（4台），9月18日正式於限定通路上市。

PRO直驅式專業賽車方向盤的全新直驅馬達擁有高達11牛頓米的扭力，並具有極低的延遲時間，搭配Logitech G獨家TRUEFORCE力回饋技術使用時，直驅馬達回饋頻率比以往更高，讓模擬賽車手能夠即時感受到遊戲內的物理效果和回饋，包括細緻的道路狀況和引擎震動變化，進而更快做出反應。而方向盤按鈕和轉盤設計也更符合操作習慣，讓玩家無需移開手指或目光，即可輕鬆控制所有操作，並且可自訂最多5組不同配置設定，方便快速切換到不同賽車遊戲中使用。另外，採用非接觸式霍爾效應感測器的磁性換檔撥片，以及可自訂各種賽車功能的雙離合器撥片，都讓玩家可以擁有更貼近真實的駕駛操控感受。