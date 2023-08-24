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熱血玩家必入手！Logitech G直驅式賽車方向盤、踏板即起預購

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
即日起至8月27日，民眾可至光華數位新天地1樓室內電子區，感受PRO直驅式專業賽車方向盤和PRO專業賽車踏板帶來沉浸感最強的模擬賽車體驗。記者黃筱晴／攝影
即日起至8月27日，民眾可至光華數位新天地1樓室內電子區，感受PRO直驅式專業賽車方向盤和PRO專業賽車踏板帶來沉浸感最強的模擬賽車體驗。記者黃筱晴／攝影

隨著電影《GT：跨界玩家》上映，又再激起許多賽車遊戲玩家的熱血夢想！Logitech G宣布推出全新PRO直驅式專業賽車方向盤和PRO專業賽車踏板，目標頂尖模擬駕駛玩家，以高性能直驅馬達和獨家專利研發的TRUEFORCE力回饋技術，驅動力更強、回饋時間更短，打造最沉浸式的賽車遊戲體驗。即日起至9月8日於PChome 24h購物與GAME休閒館開放超早鳥預購，8月25日起良興與三井3C開放一般預購，預購可獲得Logitech G限量模型車乙組（4台），9月18日正式於限定通路上市。

PRO直驅式專業賽車方向盤的全新直驅馬達擁有高達11牛頓米的扭力，並具有極低的延遲時間，搭配Logitech G獨家TRUEFORCE力回饋技術使用時，直驅馬達回饋頻率比以往更高，讓模擬賽車手能夠即時感受到遊戲內的物理效果和回饋，包括細緻的道路狀況和引擎震動變化，進而更快做出反應。而方向盤按鈕和轉盤設計也更符合操作習慣，讓玩家無需移開手指或目光，即可輕鬆控制所有操作，並且可自訂最多5組不同配置設定，方便快速切換到不同賽車遊戲中使用。另外，採用非接觸式霍爾效應感測器的磁性換檔撥片，以及可自訂各種賽車功能的雙離合器撥片，都讓玩家可以擁有更貼近真實的駕駛操控感受。

而PRO專業賽車踏板則是具有逼真的重量傳感製動器，3個踏板可以完全根據賽車設置和風格自訂，通過可更換的彈簧來調整離合器和油門踏板的堅硬度或柔軟度，並通過選擇不同的彈性體來調整剎車踏板。

PRO專業賽車踏板售價14,990元，具有重量傳感器製動器設計，實現更加一致的賽車性能與表現。記者黃筱晴／攝影
PRO專業賽車踏板售價14,990元，具有重量傳感器製動器設計，實現更加一致的賽車性能與表現。記者黃筱晴／攝影
按鈕和轉盤精確地配置在「拇指掃描」區域，使得賽車手無需移開手指或目光，即可輕鬆控制所有操作。記者黃筱晴／攝影
按鈕和轉盤精確地配置在「拇指掃描」區域，使得賽車手無需移開手指或目光，即可輕鬆控制所有操作。記者黃筱晴／攝影
全新PRO直驅式專業賽車方向盤和PRO專業賽車踏板9月18日正式在台上市。記者黃筱晴／攝影
全新PRO直驅式專業賽車方向盤和PRO專業賽車踏板9月18日正式在台上市。記者黃筱晴／攝影

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