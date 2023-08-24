獨食風潮「燒肉老大」百貨首店進駐Global Mall屏東市

少婚少子的現象，讓「一人經濟」成為時下趨勢，國人愛吃燒肉，Global Mall屏東市因應獨食風潮，搶在暑假最後倒數時刻，以及迎接中秋烤肉旺季，推出全新個人燒肉品牌「燒肉老大」百貨首店即日起於6樓試營運登場。

「燒肉老大」主打個人燒肉、無煙燒烤，菜單網羅厚切板腱牛、安格斯牛肋條、蔥鹽薄切牛舌、伊比利豬、鮮蝦等多款精選套餐與單點加購菜色，甚至還有A5和牛等高檔肉品，若不想有選擇障礙，也能點購海陸盛合，一次吃得到澎湃海鮮跟多種肉款，個人套餐最低320元起即可開烤，所有套餐均含白飯及雞湯，同時還提供生菜沙拉、飲料自助吃到飽。

店裝以沉穩工業風牆面搭配米白色、具包覆感座椅，加上溫暖燈飾點綴。現場也設置多種座席，共計62個座位數，包括採用柱子巧妙區隔個人座位，具通透視野，又能一個人好好享受美食，此外也設有4至16人座席，提供親友相揪聚餐。試營運期間，即日起至9月14日至燒肉老大用餐拍照打卡上傳臉書或IG，即贈8折優惠券(每桌限贈1張，限下次消費使用)。每人最低消費為一客套餐、用餐時間限90分鐘。

另外，在Global Mall桃園A19、A8也有美食新櫃報到，「茶自點複合式餐飲」百貨首店已於桃園A19的3樓開幕，餐點包括熱炒、中式套餐、火鍋、麵食、甜鹹點心到各式飲品，套餐200元起，從午晚餐到下午茶提供高CP值多樣化複合式選擇，慶祝開幕，即日起至8月31日推出平日內用消費享珍珠奶茶限量買一送一。

桃園A8則推出伴手禮及飲品新櫃，包括「董師傅手工麻糬」及主打清爽鮮榨水果茶、健康蕎麥茶飲的「七奈竹茶飲」百貨首店近期皆已開幕，豐富現有的美食TOGO帶狀區，滿足商圈居民及旅客、商務客不同需求。