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年度最強殺3折起！LE CREUSET特賣會來了 加碼學做料理

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
LE CREUSET圓鐵鍋20cm（加勒比海藍），特價5,500元。圖／LE CREUSET提供
LE CREUSET圓鐵鍋20cm（加勒比海藍），特價5,500元。圖／LE CREUSET提供

許多人心中的夢幻廚具，來自法國的餐廚品牌LE CREUSET，年度最大檔特賣會，即將從8月25～30日，在新光三越信義新天地A11 6F信義劇場，現場推出，現場同步下殺3折起，還有免費廚藝教室，搶特賣，還能夠學做菜。

LE CREUSET的鑄鐵鍋、各種鍋具、餐具等，都是許多人最想入手的物品，此次回饋特賣會取名為「夏日購物嘉年華」，能帶回頂級鑄鐵鍋具與瓷器、享受料理烹飪樂趣，用繽紛活力的色彩提升居家美學風格，營造百分百的生活儀式感。

現場優惠最低下殺3折起，單筆消費滿萬，立即折抵500，買愈多抵愈多，滿額再加碼滿額禮，每天都還有折扣精選商品，驚喜下殺優惠，現場超過600 件各式熱銷經典鑄鐵鍋具、明星商品、瓷器及調理配件，同步推出免費廚藝教室活動，詳細資訊敬請鎖定LE CREUSET官方平台。

LE CREUSET彩虹圓盤18-6入（彩虹），特價2,640元。圖／LE CREUSET提供
LE CREUSET彩虹圓盤18-6入（彩虹），特價2,640元。圖／LE CREUSET提供
LE CREUSET特賣會8月25日每日一物。圖／LE CREUSET提供
LE CREUSET特賣會8月25日每日一物。圖／LE CREUSET提供
LE CREUSET單柄26圓鐵煎盤（火焰橘），特價3,800元。圖／LE CREUSET提供
LE CREUSET單柄26圓鐵煎盤（火焰橘），特價3,800元。圖／LE CREUSET提供
LE CREUSET特賣會8月26日每日一物。圖／LE CREUSET提供
LE CREUSET特賣會8月26日每日一物。圖／LE CREUSET提供

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