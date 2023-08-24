年度最強殺3折起！LE CREUSET特賣會來了 加碼學做料理

許多人心中的夢幻廚具，來自法國的餐廚品牌LE CREUSET，年度最大檔特賣會，即將從8月25～30日，在新光三越信義新天地A11 6F信義劇場，現場推出，現場同步下殺3折起，還有免費廚藝教室，搶特賣，還能夠學做菜。

LE CREUSET的鑄鐵鍋、各種鍋具、餐具等，都是許多人最想入手的物品，此次回饋特賣會取名為「夏日購物嘉年華」，能帶回頂級鑄鐵鍋具與瓷器、享受料理烹飪樂趣，用繽紛活力的色彩提升居家美學風格，營造百分百的生活儀式感。