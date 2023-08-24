日排放氚廢水漁業界反對 漁業署：提高魚貨上市前檢測

日本政府宣布，福島第一核電廠預計於當地時間24日下午1時（台灣時間中午12時）啟動核廢水排放作業；農業部漁業署表示，站在漁業主管單位的立場，對任何影響我水產品衛生安全的作為都不樂見，但會加強檢測預防。

農業部漁業署今天舉行記者會，推廣中秋烤肉的水產品組；漁業署長張致盛表示，漁業署在日本宣布要排放氚廢水時隔天，就透過外交部向日本政府發文表達反對意見，排放氚廢水不僅漁業署，我國漁民團體，對連日本的漁民團體也都反對，最主要希望消費者購買毀產品是安全的，為了保障國人購買國產水產品的安全跟安心，從福島核災後，這幾年來長時間在做安全性監測，到目前為止大概測4500多件，檢測都合格安全。

張致盛表示，之前還沒有排放氚廢水，核能研究所也進行133件檢測，主要是建立基礎科學數據，可供排放後做日後的資料比對，證實是否有影響，從今年開始，檢測能量提高到每年3000件，從9月9月開始，也安排水試所的試驗船到北太平洋區域去採集魚體和水，先做好科學、建立完整數據，才能夠確保這些數據是安全、穩定的，水產品到上市前，購過完整檢驗可讓消費者放心，但目前未規劃逐批檢驗。

外界建議能到排放口取樣最為準確，張致盛說，排放口在日本經濟水域中，我公務船若要去取樣仍需要經過磋商，基本上日本政府一定要提供相關數據，在跨部會平台內，也一直要求日本公司提供相關數據，中間都有持續在溝通；尚未評估對我國漁業的影響，但若未來產生影響，我方可以提出完整的科學證據，可證明因果關係。

他表示，根據原能會的資料，海流方向到台灣非常小，北太平洋環流，黑潮是往北往東，繞一圈再到台灣，後續擴散到台灣的時間會影響，若單純以海流來說到台灣非常少量；國人食用大多是沿近海魚種，北太平洋主要是秋刀魚，會加強秋刀魚的檢測，過去檢測50件以下，接下來會增加到80件。