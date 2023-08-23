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JOY COLORi未來鑽石慶新光三越A8開幕 10萬對戒大方送

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
勝利羽翼雙環耀眼光澤動人閃耀。圖／JOY COLORi未來鑽石提供
勝利羽翼雙環耀眼光澤動人閃耀。圖／JOY COLORi未來鑽石提供

台灣唯一擁有國際碳中和與氣候中和雙認證的實驗室培育鑽石品牌JOY COLORi未來鑽石，本周五（8月25日）將於台北新光三越A8盛大開幕，除了推出消費者期盼的兩大全新系列「星繫情緣」、「勝利羽翼」鑽石珠寶，同時將舉辦「尋找仙度瑞拉！」活動，即日起至8月31日止，只要兩人同行來到全台JOY COLORi未來鑽石專門店試戴指定款式鑽戒，就有機會帶走價值十萬元以上的「戀心時光」對戒。

延續今年五月開幕即好評不斷的大直NOKE忠泰樂生活概念店，實驗室培育鑽石領導品牌JOY COLORi未來鑽石，於台北新光三越A8館開設品牌在台灣第7間專門店。全新店面位於2樓由比利時時尚師Mei Lee，以切割、打磨後的鑽石切割面為設計構想營造未來感，開幕當日更將邀請到擁有百萬訂閱Youtuber劉沛夫婦擔任一日店長。

此次品牌也將同步推出星繫情緣（Destiny）與勝利羽翼（Wings of Victory）兩大全新系列，前者以「繫」與「心」為核心靈感，將人與人之間的情緣幻化為鑽石珠寶，獻給所有重視生命中相遇的人們；後者靈感來自古羅馬勝利女神，以18K金刻畫翱翔的翅膀，閃耀著勝利的光芒。

即日起展開的「尋找仙度瑞拉！」活動，至8月31日前，凡兩人同行（母女、父子、閨蜜、情侶及夫妻、兄弟、姊妹、親朋好友等皆可，不限制對象），至JOY COLORi未來鑽石全台專門店試戴價值高達10萬元的「戀心時光」對戒，若兩人左手無名指的戒圍尺寸都剛好吻合，即可參加抽獎，有機會將珍藏對戒「戀心時光」帶回家。抽獎結果預計將於2023年09月01日12:00於官方FB / IG/ Line公佈，兌獎期限為2023年09月30日21:00止。更多活動資訊請參考官網。

勝利羽翼雙圈項鍊展現勝利女神榮耀。圖／JOY COLORi未來鑽石提供
勝利羽翼雙圈項鍊展現勝利女神榮耀。圖／JOY COLORi未來鑽石提供
星星相繫外雙結戒指優雅大氣引人目光。圖／JOY COLORi未來鑽石提供
星星相繫外雙結戒指優雅大氣引人目光。圖／JOY COLORi未來鑽石提供
JOY COLORi未來鑽石新光三越A8新概念店開幕當日將邀請到百萬YouTuber劉沛夫婦擔任一日店長。圖／JOY COLORi未來鑽石提供
JOY COLORi未來鑽石新光三越A8新概念店開幕當日將邀請到百萬YouTuber劉沛夫婦擔任一日店長。圖／JOY COLORi未來鑽石提供
星星相印耳環展現緣分與回憶的旋律。圖／JOY COLORi未來鑽石提供
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鑽石 品牌 珠寶

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