JOY COLORi未來鑽石慶新光三越A8開幕 10萬對戒大方送

台灣唯一擁有國際碳中和與氣候中和雙認證的實驗室培育鑽石品牌JOY COLORi未來鑽石，本周五（8月25日）將於台北新光三越A8盛大開幕，除了推出消費者期盼的兩大全新系列「星繫情緣」、「勝利羽翼」鑽石珠寶，同時將舉辦「尋找仙度瑞拉！」活動，即日起至8月31日止，只要兩人同行來到全台JOY COLORi未來鑽石專門店試戴指定款式鑽戒，就有機會帶走價值十萬元以上的「戀心時光」對戒。

延續今年五月開幕即好評不斷的大直NOKE忠泰樂生活概念店，實驗室培育鑽石領導品牌JOY COLORi未來鑽石，於台北新光三越A8館開設品牌在台灣第7間專門店。全新店面位於2樓由比利時時尚師Mei Lee，以切割、打磨後的鑽石切割面為設計構想營造未來感，開幕當日更將邀請到擁有百萬訂閱Youtuber劉沛夫婦擔任一日店長。

此次品牌也將同步推出星繫情緣（Destiny）與勝利羽翼（Wings of Victory）兩大全新系列，前者以「繫」與「心」為核心靈感，將人與人之間的情緣幻化為鑽石珠寶，獻給所有重視生命中相遇的人們；後者靈感來自古羅馬勝利女神，以18K金刻畫翱翔的翅膀，閃耀著勝利的光芒。