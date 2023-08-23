金剪到！Roger Vivier秋冬新品秀 再現巴黎風藝術裝置

巴黎精品品牌Roger Vivier今日於Bellavita旗艦店上帶來了「匠心工藝：拼接藝術重現」（Les Collages de M.Vivier）特展，除了將今年在巴黎時裝周期間的裝置藝術重現於台北，更展現Roger Vivier愛用的1970年代拼接藝術作品，以及秋冬全系列新品，更為誕生於1963年的經典鞋履Virgule，盛大慶賀60週年。

從1965年創始以來，方扣（The Buckle）已然成為Roger Vivier的經典識別。本季RV Monogram帶來了方扣刺繡網紗面料，進而運用在方扣花紋針織襪靴、Belle Vivier方扣網紗包款，花紋中融入了RV經典的Monogram圖案，同時在半透織紋之間，小秀性感。

水洗丹寧元素則從夏季延續而來，帶來Viv Go Thick 水洗丹寧皮革拼接厚底鑽扣休閒鞋、寬版漁夫帽、Vic’ Jeu七夕限定丹寧愛珠鑽扣女包；其中最閃包款則首推以高超刺繡工藝同時結合珍珠、亮片與丹寧的Viv Choc丹寧刺繡亮片珍珠方扣迷你晚宴包，透過異材質與幾何形狀的拼接，交織出1920、1930年代的懷舊風格。

將服裝面料轉化為鞋履包款材質的轉譯設計手法也在本季大量呈現，像是粉紅色的粗織軟呢、狂野豹紋都出現在今年適逢60周年的Virgule鞋款，其中粉紅色的軟呢款搭配了同色調的漆皮後綁帶、豹紋款則配了黑色的漆皮後綁帶，甜美或野性？都可自由造型。