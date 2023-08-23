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金剪到！Roger Vivier秋冬新品秀 再現巴黎風藝術裝置

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Virgule豹紋緹花黑蝴蝶結逗號高跟鞋，49,000元。圖／Roger Vivier提供
Virgule豹紋緹花黑蝴蝶結逗號高跟鞋，49,000元。圖／Roger Vivier提供

巴黎精品品牌Roger Vivier今日於Bellavita旗艦店上帶來了「匠心工藝：拼接藝術重現」（Les Collages de M.Vivier）特展，除了將今年在巴黎時裝周期間的裝置藝術重現於台北，更展現Roger Vivier愛用的1970年代拼接藝術作品，以及秋冬全系列新品，更為誕生於1963年的經典鞋履Virgule，盛大慶賀60週年。

從1965年創始以來，方扣（The Buckle）已然成為Roger Vivier的經典識別。本季RV Monogram帶來了方扣刺繡網紗面料，進而運用在方扣花紋針織襪靴、Belle Vivier方扣網紗包款，花紋中融入了RV經典的Monogram圖案，同時在半透織紋之間，小秀性感。

水洗丹寧元素則從夏季延續而來，帶來Viv Go Thick 水洗丹寧皮革拼接厚底鑽扣休閒鞋、寬版漁夫帽、Vic’ Jeu七夕限定丹寧愛珠鑽扣女包；其中最閃包款則首推以高超刺繡工藝同時結合珍珠、亮片與丹寧的Viv Choc丹寧刺繡亮片珍珠方扣迷你晚宴包，透過異材質與幾何形狀的拼接，交織出1920、1930年代的懷舊風格。

將服裝面料轉化為鞋履包款材質的轉譯設計手法也在本季大量呈現，像是粉紅色的粗織軟呢、狂野豹紋都出現在今年適逢60周年的Virgule鞋款，其中粉紅色的軟呢款搭配了同色調的漆皮後綁帶、豹紋款則配了黑色的漆皮後綁帶，甜美或野性？都可自由造型。

本季主打單品則有一款使用超柔軟小羊皮為包款質材的Couture高級時裝酒紅色Viv’ Choc Me肩背包。其金屬方扣與鍊條皆以電鍍賦予了和小羊皮相同的霧面酒紅色，包款澎鬆看似有份量，但小羊皮相當輕盈、配戴舒適。同時包款內側還有多個分隔與拉鏈暗袋，訂價150,000元，之後再將有黑與粉紅色款，敬請期待。

Flower Strass Jewel天鵝絨紫鱷魚皮手提包，98萬元。圖／Roger Vivier提供
Flower Strass Jewel天鵝絨紫鱷魚皮手提包，98萬元。圖／Roger Vivier提供
現場的藝術裝置，重現了Roger Vivier先生所喜愛的拼接藝術風格，並將眾多品牌經典鞋履融入作品。圖／Roger Vivier提供
現場的藝術裝置，重現了Roger Vivier先生所喜愛的拼接藝術風格，並將眾多品牌經典鞋履融入作品。圖／Roger Vivier提供
以象徵訂製工藝的金色剪刀為大型裝置，Roger Vivier於Bellavita旗艦店上帶來了「匠心工藝：拼接藝術重現」（Les Collages de M.Vivier）特展，並將持續至9月24日為止。圖／Roger Vivier提供
以象徵訂製工藝的金色剪刀為大型裝置，Roger Vivier於Bellavita旗艦店上帶來了「匠心工藝：拼接藝術重現」（Les Collages de M.Vivier）特展，並將持續至9月24日為止。圖／Roger Vivier提供
Belle Vivier白色方扣緹花襪靴，66,200元。圖／Roger Vivier提供
Belle Vivier白色方扣緹花襪靴，66,200元。圖／Roger Vivier提供
本季重點包款：使用柔軟小羊皮的酒紅色Viv’ Choc Me肩背包，其金屬方扣與鍊條皆以電鍍賦予了和小羊皮相同的霧面酒紅色。圖／Roger Vivier提供
本季重點包款：使用柔軟小羊皮的酒紅色Viv’ Choc Me肩背包，其金屬方扣與鍊條皆以電鍍賦予了和小羊皮相同的霧面酒紅色。圖／Roger Vivier提供
台灣限定、Slidy Viv Sandal黑色LOGO網紗牛皮涼鞋，56,000元。圖／Roger Vivier提供
台灣限定、Slidy Viv Sandal黑色LOGO網紗牛皮涼鞋，56,000元。圖／Roger Vivier提供
台灣限定、Very Vivier馬卡龍粉拼接白色小羊皮粉扣休閒鞋，39,900元。圖／Roger Vivier提供
台灣限定、Very Vivier馬卡龍粉拼接白色小羊皮粉扣休閒鞋，39,900元。圖／Roger Vivier提供

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