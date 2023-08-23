錯過不再有！UNIQLO「最仙」服飾、內著聯名系列將停產

被譽為UNIQLO最具仙氣感的Mame Kurogouchi聯名系列，即將在本季畫上句號，未來想買還沒機會。全系列將在9月1日於UNIQLO網路商店與7家指定店舖販售，其中精選4款於全台店舖販售，部分單品10月下旬上市，最低只要200元起。

自2021年開始，日本設計師黑河內真衣子開始以同名品牌與UNIQLO合作，打造Uniqlo and Mame Kurogouchi系列，而9月將上市的產品，則是雙方最後一季的聯名款，讓消費者也倍感可惜。以提供女性隨興切換內著與外衣自由的Uniqlo and Mame Kurogouchi系列，從第一季開始就運用了大量透膚與輕薄的材質製成內著與略帶性感的服飾，因此被認為帶有滿滿「仙氣」。第五季的聯名款，設計師黑河內真衣子同樣以UNIQLO研發的機能面料出發，創造出從早秋穿到寒冬，怎麼穿都很美的單品。像是Mame 3D織法羅紋背心，為短版設計，自帶羅紋材質獨有的貼身感，V型領口的設計更顯肩頸線條。全新推出的Mame網眼連身內衣，透過鏤空網眼讓性感若隱若現，縫線設計自然拉提出曲線，是女孩們展現美麗身形必備的心機款。全系列共19款，精選4款商品於全台店舖販售，訂價200元起。

H&M的Studio秋冬限量系列，即將於9月底上市，靈感源自黑色電影中女主角精緻俐落的著裝造型與經典雋永的暗黑風潮。圖／H&M提供

而由H&M最值得正價時就入手的Studio秋冬限量系列，也即將於9月底上市，靈感源自黑色電影中女主角精緻俐落的著裝造型與經典雋永的暗黑風潮。於是打造出超長款黑色大衣，但利用收腰設計勾勒女性身姿；低腰牛仔褲以香檳色萊茵石點綴，搭配同款夾克外套以吸睛。或是在亮白色襯衫領口設計超大尺寸蝴蝶結，詮釋歷久彌新的經典造型；配件則有牛皮材質踝靴結合流暢鞋型與雕塑感鞋跟、採用夾棉設計黑色皮質手拿包等。

Uniqlo and Mame Kurogouchi系列Mame網眼連身內衣，390元。圖／UNIQLO提供

H&M的Studio秋冬限量系列羊毛混紡西裝外套6,999元、棉質蝴蝶結領襯衫2,999元。圖／H&M提供

Uniqlo and Mame Kurogouchi系列女裝3D織法羅紋背心，1,290元。圖／UNIQLO提供

Uniqlo and Mame Kurogouchi系列女裝透膚長洋裝，1,290元。圖／UNIQLO提供

H&M的Studio秋冬限量系列荷葉邊薄紗上衣，2,999元。圖／H&M提供

H&M的Studio秋冬限量系列真皮單肩包，6,999元。圖／H&M提供