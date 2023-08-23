擁抱粉紅力量！LUSH與芭比聯名 手拿包、高跟鞋變香皂

電影「Barbie芭比」在全球熱賣，更成為大家討論的焦點，也讓大家看到粉紅色的力量，LUSH宣布與Barbie™芭比合作，推出一系列聯名商品，且都以經典的芭比粉色登場，包括一系列香氛皂、洗髮露、汽泡彈等都有。

雙方聯名的芭比之浴汽泡彈，採用B字母為外型，放入水中，會變成粉紅色泡泡，還暗藏心形浴油驚喜，以公平貿易的有機可可脂、乳木果脂和椰膏滋潤肌膚；粉紅芭比洗髮露使用藥蜀葵根浸泡液、新鮮草莓和檸檬汁，讓頭髮更為光澤，還能散發迷人香味。

在家也能開面膜派對，芭比果凍面膜採用高嶺土能深層潔淨肌膚，異極礦粉和玫瑰精萃則可舒緩肌膚；愛心芭比潤膚芭含有可可脂和乳木果脂新鮮手製而成，能為肌膚補充所需水分；夢想芭比砂糖磨砂膏，能溫和去除角質，可可脂和特級初榨椰子油則打造滋潤、潔淨的磨砂體驗；芭比娃娃香水中，有著舒心的零陵香與甜橙，以及帶櫻桃香調的苦杏仁油，充滿的甜美的果香味。