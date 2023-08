PS5首降價！光碟版主機現折1500元 8款遊戲大作同步8折

PlayStation 5首降價!台灣索尼互動娛樂宣布,8月31日前透過PlayStation授權經銷商購買PlayStation 5光碟版主機或是《Final Fantasy XVI》同捆組 ,都優惠直降1,500元,其他還有多款熱門遊戲限時特價1,390元起,等於8折折扣,包括PS5遊戲《Ratchet & Clank: Rift Apart》、《God of War Ragnarök Standard Edition》、《Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition》、《Horizon Forbidden West》、《MLB The Show 23》,以及PS4遊戲《Gran Turismo 7》、《God of War Ragnarök》和《MLB The Show 23》。把握暑假最後玩樂時光,遊戲還沒玩夠的、設備還沒買齊的,都趕快在月底前優惠入手。另外,SIET也預告,今年預計還會推出包括《Marvel’s Spider-Man 2》、《Assassin’s Creed Mirage》和《NBA 2K24》等令人驚嘆的新遊戲,玩家們敬請期待。

開學前採購,則是不能錯過燦坤應援新鮮人3C商品學生優惠,即日起至8月31日止,燦坤全館指定筆電/桌機下殺4.7折起,指定款Windows筆電舊換新最高可享31,300元的現折優惠,購買指定品牌筆電並刷指定銀行信用卡,還可再領取最高「筆電折價券1,500元」。活動期間,凡是憑學生證或入學相關證明文件至燦坤購買指定商品,還可享新鮮人優惠價。 8月31日前,PlayStation 5光碟版限時折扣1,500元。圖/SIET提供