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PS5首降價！光碟版主機現折1500元 8款遊戲大作同步8折

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
即日起至8月31日止，燦坤全館指定筆電桌機下殺4.7折起，指定款筆電舊換新最高可享31,300元的現折優惠。圖／燦坤提供
即日起至8月31日止，燦坤全館指定筆電桌機下殺4.7折起，指定款筆電舊換新最高可享31,300元的現折優惠。圖／燦坤提供

PlayStation 5首降價！台灣索尼互動娛樂宣布，8月31日前透過PlayStation授權經銷商購買PlayStation 5光碟版主機或是《Final Fantasy XVI》同捆組 ，都優惠直降1,500元，其他還有多款熱門遊戲限時特價1,390元起，等於8折折扣，包括PS5遊戲《Ratchet & Clank: Rift Apart》、《God of War Ragnarök Standard Edition》、《Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition》、《Horizon Forbidden West》、《MLB The Show 23》，以及PS4遊戲《Gran Turismo 7》、《God of War Ragnarök》和《MLB The Show 23》。把握暑假最後玩樂時光，遊戲還沒玩夠的、設備還沒買齊的，都趕快在月底前優惠入手。另外，SIET也預告，今年預計還會推出包括《Marvel’s Spider-Man 2》、《Assassin’s Creed Mirage》和《NBA 2K24》等令人驚嘆的新遊戲，玩家們敬請期待。

開學前採購，則是不能錯過燦坤應援新鮮人3C商品學生優惠，即日起至8月31日止，燦坤全館指定筆電/桌機下殺4.7折起，指定款Windows筆電舊換新最高可享31,300元的現折優惠，購買指定品牌筆電並刷指定銀行信用卡，還可再領取最高「筆電折價券1,500元」。活動期間，凡是憑學生證或入學相關證明文件至燦坤購買指定商品，還可享新鮮人優惠價。

8月31日前，PlayStation 5光碟版限時折扣1,500元。圖／SIET提供
8月31日前，PlayStation 5光碟版限時折扣1,500元。圖／SIET提供

新鮮人 折扣 信用

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