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車銀優成機能服飾品牌大使 形象帥照曝光 網「因為他冬天都不怕冷了！」

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
戶外休閒品牌The North Face宣布車銀優出任形象大使。圖／摘自The North Face官網
戶外休閒品牌The North Face宣布車銀優出任形象大使。圖／摘自The North Face官網

先不要管與「最美小三」韓韶禧的情侶感形象廣告，臉蛋天才的車銀優魅力可說是連戶外休閒品牌The North Face都無法擋，繼申敏兒與路雲之後，宣布由他跟女團IVE的老么Leeseo（李賢瑞）一同成為品牌大使，未來是否會曝光更多CP式的美照，也頗讓粉絲們都期待。

先在2016年透過男團ASTRO出道，先後出演了「我的ID是江南美人」、「女神降臨」等韓劇，讓車銀優的人氣直升，在今年還會跟「絕世網紅」的朴圭瑛合作浪漫愛情喜劇，是否又會誕生新螢幕CP？不得而知。但車銀優的魅力卻是讓他也不斷地收到新的代言合約，從平價服飾到高級珠寶都有，最新的合約則是The North Face邀請他與女團IVE成員Leeseo共同擔任品牌形象大使。消息公布並釋出秋冬系列廣告，讓粉絲刷一排讚美車銀優是最佳品牌大使、超有魅力之外，更有網友留言「因為他冬天都不怕冷了」。

與孔劉合作多年的Discovery服飾，近期釋出了他詮釋的秋冬廣告。圖／摘自Discovery facebook
與孔劉合作多年的Discovery服飾，近期釋出了他詮釋的秋冬廣告。圖／摘自Discovery facebook

同樣是韓流明星代言，就不能不提與孔劉合作多年的Discovery服飾，近期同樣釋出了他詮釋的秋冬廣告。身穿綠色防潑水夾克的孔劉以深情眼神望向鏡頭，或是跟拉布拉多犬同框，露出開心笑容，都讓粉絲頓時醉倒在他的帥氣中。畢竟在2021年演出影集「寧靜海」、「魷魚遊戲」後，孔劉沒再推出新作品，但今年他終於要回歸螢光幕前，繼宣布參與「魷魚遊戲2」後，也將搭檔徐玄振合演新影集「TheTrunk」。

戶外休閒品牌The North Face宣布女團IVE成員Leeseo出任形象大使。圖／摘自The North Face官網
戶外休閒品牌The North Face宣布女團IVE成員Leeseo出任形象大使。圖／摘自The North Face官網

車銀優 品牌 廣告 孔劉 魷魚遊戲

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