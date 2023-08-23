Dior、Jo Malone、Diptyque我都愛！人氣專櫃香水品牌TOP10 找出你的命定代表香

你的入坑首選是？

說到充滿「儀式感」的生活單品，香水絕對是許多人的心中首選！一瓶適合自己的香水就像穿搭一樣，不僅能打造個人風格與氛圍，更能一秒展現自身品味，用專屬香氣讓人留下對你的深刻印象，彷彿擁有一張「嗅覺名片」。



《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查近一年網友最熱烈討論的「十大專櫃香水品牌」，無論是少女花果香、沈穩木質香還是清新草本香，通通一應俱全，趕快一起入坑成為「香民」吧！

image source：IG／diptyque

No.10 Hermès 愛馬仕

精品品牌愛馬仕以頂級皮革工藝聞名，一向給人高貴奢華、遙不可及的印象，讓不少小資族望之卻步。想要入手經典橘色購物袋中的夢幻逸品其實沒有那麼困難，推薦大家可以從「香氛」開始！



融合了微酸青芒果、細緻蓮花和優雅槭木香調的「尼羅河花園淡香水」是愛馬仕的經典商品之一，清新細膩的香調中散發著綠意感，有如漫步在夏季森林中，充滿活力卻不悶熱黏膩，反倒散發出自然的青草香和木質香，無論男女都很適合喔！

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image source: Hermès 愛馬仕

No.9 Guerlain 嬌蘭

曾為拿破崙三世尤金妮皇后獻上帝王香水、贏得「國王陛下御用調香師」頭銜的嬌蘭，自1828年創立至今已走過近2個世紀的歲月。

收藏來自世界各地花園的香氣的「花草水語」系列香氛，也是許多女孩們的入門經典，外型繽紛明亮充滿少女甜美感，全系列包含3款淡香精及15款淡香水，選擇超多元！2022年更帶入永續發展概念重新詮釋此系列，採用高度自然成分調製、使用回收玻璃製成瓶身，讓你沐浴在歡愉香氣中，同時還能守護地球。

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image source: Guerlain 嬌蘭

No.8 Aesop

受到年輕世代歡迎的文青品牌Aesop，除了護膚及居家系列產品外，層次豐富、獨樹一格的香氛也是熱賣經典。Aesop香水共分為花香、清新、木質、馥郁4種香調，所有香味都無性別限制，不管男生、女生用都很適合！

鼎鼎大名的Tacit 悟香水在品牌經典的木質香氣上，疊加日本香橙增添清爽柑橘調，尾韻則帶有幽微馥郁的丁香辛香感，受到許多網友歡迎，「Tacit的橘香我很喜歡，不會很刺激而且好像比較少人用」。

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No.7 Penhaligon’s 潘海利根

來自英國的潘海利根，擁有百年的悠久歷史以及皇家勳章御用肯定。如果說每瓶香水都是一個故事，那麼，潘海利根最著名的「Portraits 獸首」系列大概是一部描述上流社會間愛恨情仇的嗅覺小說了！



獸首全系列多達19支，每支香水都擁有專屬角色、個性與故事設定，分別以不同動物來代表，在馥郁香氣上更多了蘊含故事性的深度與層次，尤其獅子、貓頭鷹、知更鳥等品項陸續傳出停產消息，更成為許多香民爭相收藏的夢幻逸品。

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No.6 YSL 聖羅蘭

如果「真實、自由、解放自我、不受拘束」是你正在追尋的人生目標，那麼能夠與之相配的最佳戰袍就是「YSL自由不羈」系列香氛了！完美將聖羅蘭先生想帶給每個人「追尋自我」的力量具象化，給你自在發揮的勇氣。

融合紅伶薰衣草、摩洛哥橙花、藏紅花以及蜂蜜的濃郁香氣，讓人穿上後洋溢自信，同時打造充滿魅力、極致性感的致命誘惑氛圍，被網友讚為「曖昧終結香」、「我男友也會叫我噴YSL自由不羈」、「噴上去就是整個自信滿滿的感覺」。

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No.5 LE LABO

以簡約美學在一眾奢華精緻的香水品牌中殺出重圍的「LE LABO」於紐約起家，在法語中有「實驗室」的意思。每一支香水都以主要香調及香材數量命名，例如熱賣經典「Santal 33」就是以檀香為主調，並融合33種配方調製而成。

旗下最受到矚目的莫過於「城市限定系列」，不少香民願意飛越幾千公里只為了收藏某座城市的特定香味，只有在每年的八、九月才會開放巡迴限定門市，讓香氛迷不用出國也能一次購足心儀的城市香！

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No.4 Diptyque

自詡「香氛界的愛馬仕」，Diptyque是十分具有指標性的香氛精品店，由室內設計師、畫家、劇院導演共同創立，三位沒有相關背景的創辦人卻透過標誌性的字母標籤、透明玻璃容器，成功打造融合藝術、優雅與創意的品牌形象，風靡全球。

以創辦人兒時記憶為靈感誕生的「杜桑」是Diptyque最受歡迎的香味之一，屬於清爽的海洋香調，濕潤明確的晚香玉夾帶些許辛香，伴隨橙花和茉莉花堆疊呈現，連南韓人氣歌手IU都愛不釋手！

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No.3 Jo Malone

Jo Malone的香氛就像一封來自英倫的情書，低調卻優雅且每一款的能自由混搭不受限制，輕鬆打造專屬個人香氣，是許多人踏進香氛大坑的入門首選。

除了經典熱賣款，每年春天推出的「花園系列」也是香民必收的珍藏品！2023年以桂花、水梨花蕾、星玉蘭與睡蓮4種花卉為靈感，打造「東方花園系列」，粉嫩色系球形瓶蓋搭配圓弧透明玻璃瓶身，從外觀上就能感受大自然帶來的清新明亮，再從香氣中品味春日花園的歡愉浪漫。

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No.2 Dior 迪奧

Miss Dior淡香水是許多女孩人生中第一瓶專櫃香水，揉合微苦酸甜佛手柑與兼具優雅、熱情的大馬士革玫瑰，最後再以輕柔的麝香氣息平衡做結，堪稱經典中的經典！

迪奧先生曾說「灑上香水，就宛如穿上了迪奧高級訂製禮服」，除了入門明星款，你更應該認識「DIOR香氛世家」系列高級訂製香水。全系列分為果香花香調、馥郁花香調、性感花香調、清新花香調、東方花香調，使用頂級原材料及珍稀成分萃取，打造獨一無二的香氛工藝，引領你展開一趟法式奢華香氣之旅，被不少香民稱讚「好優雅高級又不會過度的濃郁」、「最浪漫的法國香氣」。

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No.1 CHANEL 香奈兒

說到香奈兒最經典雋永的香水莫過於「N°5」系列，將柔媚迷人的女性魅力發揮到極致，是香氛界的不朽傳奇之一！



如果N°5對你來說太過濃郁強烈，那不妨認識一下「香奈兒之水」。堪稱香奈兒最「清新」的香氛系列，將巴黎、蔚藍海岸、愛丁堡等所有與香奈兒女士有著深刻連結的城市地點化做香味，孕育出獨一無二的嗅覺印記，因此這系列也被品牌視為「香水日記本」。每一款都以「柑橘」作為主香調，不受性別、場合、年齡限制，無論何時何地、如何搭配都能完美融入，擄獲眾多香民的心，「我覺得六支普遍都清新」、「所有味道都有收，每一隻都超愛，而且互疊起來聞也很舒服」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年8月1日至2023年7月31日，共1年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『專櫃香水品牌』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

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