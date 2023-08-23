台中十大鍋烤店家出爐 這4家奪冠盧秀燕貼榜

台中鍋烤節「十大火鍋燒烤店家」出爐，鍋烤品牌、巷弄四大組別冠軍分別是「海底撈火鍋中友店」、「清真恩德元餃子館」、「屋馬崇德店」及「激旨燒き鳥」。市長盧秀燕昨晚起一一到店家貼榜祝賀。

盧秀燕說，推鍋烤節提升參與店家的能見度，平均業績成長超過三成。

火鍋燒烤是台中最夯的餐飲，首屆鍋烤節十大店家有近半數台中業者489家參與，從442萬總票數中脫穎而出，系列活動創造暑假一波消費熱潮。

經發局表示，「火鍋品牌組」冠軍是「海底撈火鍋中友店」，提供候位免費飲品、冰淇淋及美甲服務，用餐時還有川劇變臉、拉麵上菜秀等各式表演，開放顧客自帶食材變化出獨特吃法為特色。

「火鍋巷弄組」冠軍是在地老店「清真恩德元餃子館」，主打牛羊清真料理，招牌火鍋以特製燒炭爐鐵鍋上桌，鋪上厚實軟嫩牛肉、牛肉丸、粉絲及蔬菜，以豐富食材與獨特風味征服饕客味蕾。

「燒烤巷弄組」冠軍是逢甲夜市起家的「激旨燒き鳥」獲得，是台中在地串燒代表之一，以肉片包覆年糕、蘋果、麻糬、糯米椒、秋葵、水蓮、橘子等食材創造話題，且每天第100名消費者免費招待的獨特行銷方式，吸引遊客探訪，精心營造的居酒屋氛圍，加上現場駐唱歌手表演，滿足各種感官享受。