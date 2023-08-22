中秋送禮SOGO台北店揪「排隊名店蛋黃酥」輪流快閃

鹹甜交織的蛋黃酥獲得不少人喜愛，迎接中秋送禮需求，遠東SOGO台北店找來莎士比亞烘焙坊心蛋黃酥、新口味蛋黃酥、不二糕餅等排隊蛋黃酥輪流快閃。

SOGO忠孝館今年首度攜手世界麵包冠軍王鵬傑創辦的莎士比亞烘焙坊，於8/25至8/27限時快閃三天推出秒殺「心蛋黃酥」，以及首次曝光新品「曲奇蛋黃酥」，每日由高雄新鮮現做直送台北，官網搶不到的民眾可把握難得北上機會前往搶購。9/15至9/29則帶來鹿港人氣名店新口味蛋黃酥，每日限量500盒。

復興館今年再次找來排隊蛋黃酥名店不二糕餅，9/8至9/28帶來「蛋黃酥」與「大月粽禮盒(6入蛋黃酥+6入檸月酥)」。 西式餅乾部分復興館、天母店city’super同步推出東京熱銷伴手禮「NY奶油起司脆餅12枚入」。 另外，復興館也帶來亞洲最佳女主廚陳嵐舒主理品牌樂沐糕餅舖「秋•法式工藝餅乾禮盒」，於北區中秋獨家快閃。

迎接中秋自用送禮需求，遠東SOGO百貨台北店(忠孝館/復興館/敦化館)、天母店8/24起集結多款話題伴手禮，9/7-9/24刷指定銀行信用卡單日單館單卡累積滿5,000元以上，即可兌換「SOGO 4%電子抵用券」回饋無上限。

此外，忠孝館於9/2-9/24在11F中庭，匯集宜珍齋、普一月餅、佳昌烘焙坊等6家廠商推出月餅廣場；復興館於9/10-9/14在9F中庭匯集果園先生、High Tea、大花農場等14個品牌推出伴手禮市集，有別於傳統糕餅禮盒，提供創意送禮新選擇。