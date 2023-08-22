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新光三越中秋「台日名店大集合」目標業績破億創新高

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
2023新光三越中秋禮品預購開跑，攜手台日名店、名廚打造獨家禮盒，備貨量增加5～6成，看好今年整體需求買氣，預估目標金額將首度突破億元。記者江佩君／攝影
2023新光三越中秋禮品預購開跑，攜手台日名店、名廚打造獨家禮盒，備貨量增加5～6成，看好今年整體需求買氣，預估目標金額將首度突破億元。記者江佩君／攝影

看好疫後第一個中秋送禮潮，新光三越中秋禮品預購開跑，由於有端午禮品手冊業績大幅成長7成的好表現，今年中秋禮品備貨增加5～6成，預估目標金額將首度突破億元。新光三越禮品手冊每年都有新意，吸引主顧客或大宗企業採購每年積極詢問。以今年來說，中秋禮品新品達9成、獨家組合占4成，滿足消費者送禮求新求變的需求。

名店月餅今年邀請TASTE by MMHG林泉、台北文華東方酒店雅閣鄭國雄、Longtail林明健三位米其林星級主廚操刀推出中秋限定專屬月餅，以林明健去年和新光三越合作組合來說，在一周內秒殺千盒，可見名廚名店的號召力。

同樣經營出招牌特色的日本人氣伴手禮，今年新光三越呼應秋天吃栗子的季節，獨家打造「日本秋栗專區」，一次引進4大日本首度登台伴手禮：日本「電視冠軍」和菓子職人冠軍的夢菓子工房ことよ紅豆栗子銅鑼燒禮盒、四國香川縣必買伴手禮湊屋栗林之栗禮盒、連續三年獲得世界品質銀牌獎也是JTB推薦遊日必買新杵堂中津川栗金團禮盒、擁有逾150年歷史也是JR西日本指定點心備前福井堂費南雪。

此外，還有日本銀座地標、夢幻甜點名店資生堂parlour帶來招牌的甘納許可可禮盒與七巧餅乾禮盒，以及百年羊羹老舖虎屋、京都和菓子名店然花抄院等多款日本伴手禮初登場，讓消費者輕鬆蒐集日本名店甜品。

台灣名店組合新光三越也一次集結，首度跨界由郭雪湖基金會授權、台北市立美術館鎮館之寶郭雪湖的作品「南街殷賑」做為禮盒外盒主視覺，盒內集結台北大稻埕四大老店—江記華隆（杏仁豬肉紙）、李亭香（咖哩平西餅/白玉平西餅）、龍月堂（鹽梅糕）和有記名茶（奇種烏龍茶），獨家打造充滿濃濃在地味的「大稻埕月賞禮盒」。

中秋除了月餅，烤肉更是不能缺席的儀式感，今年新光三越也聯手米其林星級餐廳Wildwood、燒肉名店燒肉中山 X 四行倉庫等店舖聯合推出13組頂級燒烤食材，讓消費者一次購足海陸大餐，與親朋好友享受獨家美味。

新光三越中秋禮品線上線下共推出七大購物渠道：全台14家分店、APP、skm online、skm eats外送服務、TASTE JAPAN（台北信義新天地A8 B2）以及4大品牌（香港皇玥、香港望月、香港美心、八 by PRESS BUTTER SAND）巡迴各店快閃活動。

skm online更推出獨家中秋禮品回饋活動，8/23至9/13消費者只要於結帳時輸入「MOON100」，即可獨享消費滿2,000元現抵100元優惠。

新光三越獨家台北文華東方酒店雅閣手工月餅禮盒，2,500元。圖／新光三越提供
新光三越獨家台北文華東方酒店雅閣手工月餅禮盒，2,500元。圖／新光三越提供
新光三越獨家夢菓子工房ことよ紅豆栗子銅鑼燒首度登台，8入禮盒880元。圖／新光三越提供
新光三越獨家夢菓子工房ことよ紅豆栗子銅鑼燒首度登台，8入禮盒880元。圖／新光三越提供
新光三越獨家Wildwood原木燒烤海鮮餐廳米其林星廚烤肉組，2,980元。圖／新光三越提供
新光三越獨家Wildwood原木燒烤海鮮餐廳米其林星廚烤肉組，2,980元。圖／新光三越提供
新光三越獨家湊屋栗林之栗中栗禮盒首度登台，750元。圖／新光三越提供
新光三越獨家湊屋栗林之栗中栗禮盒首度登台，750元。圖／新光三越提供
新光三越獨家大稻埕月賞禮盒，集結大稻埕四大老店伴手禮，1,200元。圖／新光三越提供
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日本 中秋 伴手禮

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