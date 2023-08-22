快訊

甄妮再發聲！怒揭霸凌李玟兇手就是她：確定下毒手

午後雷陣雨來了！14縣市大雨特報恐下到晚上

realme 11x 5G、Buds Air 5 Pro重磅登場！限時8天全品項優惠55折起

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
realme 11x 5G主打色「紫色黎明」透過S型曲線紋理結合8層漸層塗層，呈現如銀河般的光影流動質感；「午夜黑」採用霧面磨砂質感，隱約透出暗紫色調。8GB+128GB版本售價7,490元，將於8月26日起上市。圖／realme提供
realme 11x 5G主打色「紫色黎明」透過S型曲線紋理結合8層漸層塗層，呈現如銀河般的光影流動質感；「午夜黑」採用霧面磨砂質感，隱約透出暗紫色調。8GB+128GB版本售價7,490元，將於8月26日起上市。圖／realme提供

全球成長最快的智慧手機品牌realme將於8月28日迎來創立五周年，喊出「越級而上」口號，推出兩款「越級之作」，分別為realme 11系列最後一位成員realme 11x 5G，以及realme Buds Air 5 Pro，也將於8月24日至8月31日祭出「越級優惠」，除了新品首賣優惠外，精品影像旗艦realme 11 Pro系列、多項智慧穿戴與家居產品同享優惠。

realme五周年推出的首款強檔新品realme Buds Air 5 Pro，帶來同價位帶真無線藍牙耳機的最強音質表現，搭載旗艦級的Hi-Fi 同軸雙單體聲學架構，不僅低音澎湃震撼，高音一樣豐富細膩，更支援LDAC高解析音樂傳輸協議並獲得Hi-Res小金標認證，各類音樂皆能完整還原。搭載全新的深海降噪2.0，達到同級最高的50dB深度降噪，並透過降噪麥克風與六核心降噪晶片進一步提升降噪能力，同時導入自動適應場景化降噪功能，能智慧辨識不同場景下的噪音，如街道、火車站、室內等噪音特性，即時調節降噪效果並兼顧舒適性。

realme Buds Air 5 Pro共推出「日出之城」與「星夜黑」雙色，售價2,499元， 8月24日起於realme品牌專櫃、realme網路商店、momo購物網、PChome 24h購物、蝦皮realme官方旗艦店、Yahoo奇摩購物中心開賣，8月24日至8月31日購買可享首賣優惠價2,299元。

歡慶五周年，realme推出鐵粉必收的「realmeow五周年限定版」，將realmeow與realme五年來的科技彩蛋相互結合，展現realme的越級科技內在。「realmeow五周年限定版」也將和realme Buds Air 5 Pro組成「realmeow潮聽組」，8月24日起在realme品牌專櫃和realme網路商店開賣，限量價2,499元，全台限量15組。

realme 11x 5G做為realme 11系列最後一位成員，採用與realme 11 5G相同的閃耀光環設計，在相機環的凹槽邊框融入精品名表常見的三角坑紋錶圈元素。主打色「紫色黎明」透過S型曲線紋理結合8層漸層塗層，呈現出如銀河般的光影流動質感；同步推出的「午夜黑」採用霧面磨砂質感，加上隱約透出的暗紫色調，在低調中凸顯一絲與眾不同。

realme 11x 5G搭載6,400萬畫素街拍相機，並支援2倍無損變焦；5,000mAh的安心大電量搭配33W SUPERVOOC超級閃充，長時間使用也超安心。

realme 11x 5G 8GB+128GB版本售價7,490元，將於8月26日起上市，可至realme品牌專櫃、realme專區或realme網路商店、momo購物網、PChome 24h購物、蝦皮realme官方旗艦店、Yahoo奇摩購物中心、神腦生活、myfone購物選購；8月26日至8月31日購買加贈限定早鳥禮，贈品數量有限送完為止。9月1日起將於中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、亞太電信上架開賣。

realme五週年越級優惠活動將於8月24日至8月31日展開，除了新品外，還有精品影像旗艦realme 11 Pro系列限定組合，含手機本體與65W SUPERVOOC超級閃充組，再加贈500元7-ELEVEN禮券，最低只要11,990元即可入手。realme Watch 3 Pro現折500元、優惠價2,499元，更多優惠請至線上realme網路商店、momo購物網、PChome 24h購物、蝦皮realme官方旗艦店、Yahoo奇摩購物中心選購，realme品牌專櫃同享優惠，詳細活動內容請以門市公告為準。

realme品牌專櫃推出限量便利出行組，10,000 realme行動電源3 Pro搭配realme聲波電動牙刷N2下殺55折，折後價828元。此外，也將同步推出「HIGH FIVES FOR FIVE YEARS」活動，只要在品牌專櫃體驗realme Buds Air 5 Pro並完成指定任務，即可免費獲得抱枕，限量送完為止。

realme 11x 5G搭載6,400萬畫素街拍相機，並支援2倍無損變焦，為攝影帶來更多玩法。圖／realme提供
realme 11x 5G搭載6,400萬畫素街拍相機，並支援2倍無損變焦，為攝影帶來更多玩法。圖／realme提供
realme品牌專櫃推出「HIGH FIVES FOR FIVE YEARS」活動，完成任務送限量抱枕。圖／realme提供
realme品牌專櫃推出「HIGH FIVES FOR FIVE YEARS」活動，完成任務送限量抱枕。圖／realme提供
realme Buds Air 5 Pro共推出「日出之城」與「星夜黑」雙色，售價2,499元。圖／realme提供
realme Buds Air 5 Pro共推出「日出之城」與「星夜黑」雙色，售價2,499元。圖／realme提供
realmeow潮聽組，內含「realmeow五周年限定版」與realme Buds Air 5 Pro，8月24日起在realme品牌專櫃和realme網路商店開賣，限量價2,499元，全台限量15組。圖／realme提供
realmeow潮聽組，內含「realmeow五周年限定版」與realme Buds Air 5 Pro，8月24日起在realme品牌專櫃和realme網路商店開賣，限量價2,499元，全台限量15組。圖／realme提供
realme Buds Air 5 Pro將於8月24日正式開賣，售價2,499元。圖／realme提供
realme Buds Air 5 Pro將於8月24日正式開賣，售價2,499元。圖／realme提供
realme五周年越級優惠活動將於8月24日至8月31日正式展開。圖／realme提供
realme五周年越級優惠活動將於8月24日至8月31日正式展開。圖／realme提供

購物網 品牌 momo

延伸閱讀

快開學了！書包周買氣成長衝50% 休閒教具商機倍增

登革熱北擴延燒！momo購物網「除蟲大作戰」集結千款商品下殺3折起

momo富邦媒7月營收達84.6億元 創歷史同期新高

PCHOME倉庫晚間大火恐影響出貨 公司小編發聲了

相關新聞

DON DON DONKI CITYLINK南港店今開幕 5大全新專區必逛 現煮泡麵服務有夠貼心

「DON DON DONKI」台灣第3家店舖「DON DON DONKI CITYLINK南港店」今日盛大開幕，地點位於...

realme 11x 5G、Buds Air 5 Pro重磅登場！限時8天全品項優惠55折起

全球成長最快的智慧手機品牌realme將於8月28日迎來創立五周年，喊出「越級而上」口號，推出兩款「越級之作」，分別為r...

「茶の魔手」三度插旗北台灣！網路討論聲量飆破千筆…當地人苦等2小時仍買嘸：太離譜

「茶の魔手」是許多人到南台灣必喝的手搖飲料，創辦人開店以來堅決不前往中國展店的作風獲得大票網友相挺，不僅擁有飲料界「南霸天」稱號，在《DailyView網路溫度計》手搖飲料網路口碑排行榜也高居第10名位置。

全家便利商店打造永續食品生態圈！推2款陳耀訓監製「100%無添加認證麵包」　買霜淇淋限量送台南鳳梨乾

根據大數據公司調查報告顯示，「永續飲食」網路聲量連年增加，追求低碳、少添加、減剩食更漸成為國人飲食文化一部份。全家便利商...

NCT道英穿透視裝代言帥照釋出 卻因為這造型引熱議 網笑「護腰界的天花板？」

韓國男團NCT正在準備團體回歸的活動，而其中的成員道英（Doyoung）作為精品Dolce & Gabbana的韓國代言人，也在近期釋出了全新秋冬形象廣告。以黑色系風格為主，Doyoung換穿了騎士皮衣、皮草外套和連帽上衣等造型，但又以蕾絲刺繡裝點綴的透視裝小露性感，最吸引粉絲關注。

鞋盒與購物袋談戀愛？Balenciaga貼圖 七夕限定免費載

一向高冷前衛的Balenciaga也賣萌？不為別事，原來品牌因為情人節推出了七夕限定的官方LINE貼圖，雖然一樣維持灰色...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦