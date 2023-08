realme 11x 5G、Buds Air 5 Pro重磅登場！限時8天全品項優惠55折起

全球成長最快的智慧手機品牌realme將於8月28日迎來創立五周年,喊出「越級而上」口號,推出兩款「越級之作」,分別為realme 11系列最後一位成員realme 11x 5G,以及realme Buds Air 5 Pro,也將於8月24日至8月31日祭出「越級優惠」,除了新品首賣優惠外,精品影像旗艦realme 11 Pro系列、多項智慧穿戴與家居產品同享優惠。

realme五周年推出的首款強檔新品realme Buds Air 5 Pro,帶來同價位帶真無線藍牙耳機的最強音質表現,搭載旗艦級的Hi-Fi 同軸雙單體聲學架構,不僅低音澎湃震撼,高音一樣豐富細膩,更支援LDAC高解析音樂傳輸協議並獲得Hi-Res小金標認證,各類音樂皆能完整還原。搭載全新的深海降噪2.0,達到同級最高的50dB深度降噪,並透過降噪麥克風與六核心降噪晶片進一步提升降噪能力,同時導入自動適應場景化降噪功能,能智慧辨識不同場景下的噪音,如街道、火車站、室內等噪音特性,即時調節降噪效果並兼顧舒適性。

realme Buds Air 5 Pro共推出「日出之城」與「星夜黑」雙色,售價2,499元, 8月24日起於realme品牌專櫃、realme網路商店、momo購物網、PChome 24h購物、蝦皮realme官方旗艦店、Yahoo奇摩購物中心開賣,8月24日至8月31日購買可享首賣優惠價2,299元。

歡慶五周年,realme推出鐵粉必收的「realmeow五周年限定版」,將realmeow與realme五年來的科技彩蛋相互結合,展現realme的越級科技內在。「realmeow五周年限定版」也將和realme Buds Air 5 Pro組成「realmeow潮聽組」,8月24日起在realme品牌專櫃和realme網路商店開賣,限量價2,499元,全台限量15組。

realme 11x 5G做為realme 11系列最後一位成員,採用與realme 11 5G相同的閃耀光環設計,在相機環的凹槽邊框融入精品名表常見的三角坑紋錶圈元素。主打色「紫色黎明」透過S型曲線紋理結合8層漸層塗層,呈現出如銀河般的光影流動質感;同步推出的「午夜黑」採用霧面磨砂質感,加上隱約透出的暗紫色調,在低調中凸顯一絲與眾不同。

realme 11x 5G搭載6,400萬畫素街拍相機,並支援2倍無損變焦;5,000mAh的安心大電量搭配33W SUPERVOOC超級閃充,長時間使用也超安心。

realme 11x 5G 8GB+128GB版本售價7,490元,將於8月26日起上市,可至realme品牌專櫃、realme專區或realme網路商店、momo購物網、PChome 24h購物、蝦皮realme官方旗艦店、Yahoo奇摩購物中心、神腦生活、myfone購物選購;8月26日至8月31日購買加贈限定早鳥禮,贈品數量有限送完為止。9月1日起將於中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、亞太電信上架開賣。

realme五週年越級優惠活動將於8月24日至8月31日展開,除了新品外,還有精品影像旗艦realme 11 Pro系列限定組合,含手機本體與65W SUPERVOOC超級閃充組,再加贈500元7-ELEVEN禮券,最低只要11,990元即可入手。realme Watch 3 Pro現折500元、優惠價2,499元,更多優惠請至線上realme網路商店、momo購物網、PChome 24h購物、蝦皮realme官方旗艦店、Yahoo奇摩購物中心選購,realme品牌專櫃同享優惠,詳細活動內容請以門市公告為準。