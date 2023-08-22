快訊

孫可芳七夕閃嫁劉冠廷！曬「大鑽戒」甜喊：被抓到了

10歲跳級高中！南韓神童淪同學口中的「笨蛋宅男」 校園黑幕如何毀掉他的求學路

銀行行員又涉勾結詐騙集團！ 桃檢搜索新北3分行帶走6人1聲押

NCT道英穿透視裝代言帥照釋出 卻因為這造型引熱議 網笑「護腰界的天花板？」

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
Dolce & Gabbana公開了由Doyoung擔任主角的秋冬形象廣告，鏡頭下的他分別詮釋了多樣造型，展現明星氣場。圖／摘自instagram
Dolce & Gabbana公開了由Doyoung擔任主角的秋冬形象廣告，鏡頭下的他分別詮釋了多樣造型，展現明星氣場。圖／摘自instagram

韓國男團NCT正在準備團體回歸的活動，而其中的成員道英（Doyoung）作為精品Dolce & Gabbana的韓國代言人，也在近期釋出了全新秋冬形象廣告。以黑色系風格為主，Doyoung換穿了騎士皮衣、皮草外套和連帽上衣等造型，但又以蕾絲刺繡裝點綴的透視裝小露性感，最吸引粉絲關注。

Doyoung自從擔任Dolce & Gabbana的品牌代言人之後，除了出席韓國活動之外，先前品牌於義大利舉辦的高級訂製服與高級珠寶發表會，亦都有參與。Doyoung還在其intagram帳號上分享了猶如旅遊網紅的帥氣寫真照，讓粉絲與他一同感受異國風光。而繼春夏系列後，Dolce & Gabbana也同步公開了由Doyoung擔任主角的秋冬形象廣告，鏡頭下的他分別詮釋了黑色騎士皮衣、皮草外套，或是戴上品牌墨鏡，展現明星氣場。不過，其中的一款造型卻意外掀起熱議，Doyoung身穿白色俐落版型襯衫加上黑領帶，十足率性，但同時外加一款狀似醫療用「護腰」配件，使網友見狀便回應說「時尚真的好難懂！」、「這是護腰界的天花版嗎？」

袋包品牌MCM請來活躍於80及90年代的超模辛蒂克勞馥來演繹，霸氣外露的形象廣告，也宣告了全新風格。圖／摘自MCM instagram
袋包品牌MCM請來活躍於80及90年代的超模辛蒂克勞馥來演繹，霸氣外露的形象廣告，也宣告了全新風格。圖／摘自MCM instagram

同樣是新一季的形象廣告，換上新Logo的袋包品牌MCM則請來活躍於80及90年代的超模辛蒂克勞馥（Cindy Crawford）來演繹，霸氣外露，也宣告了全新風格。值得一提的是這並非辛蒂克勞馥首次替MCM拍攝廣告，早在1996年時雙方就合作過，因此暌違27年再攜手，別具意義。

Dolce & Gabbana公開了由Doyoung擔任主角的秋冬形象廣告，鏡頭下的他分別詮釋了多樣造型，展現明星氣場。圖／摘自instagram
Dolce & Gabbana公開了由Doyoung擔任主角的秋冬形象廣告，鏡頭下的他分別詮釋了多樣造型，展現明星氣場。圖／摘自instagram

Dolce & Gabbana公開了由Doyoung擔任主角的秋冬形象廣告，鏡頭下的他分別詮釋了多樣造型，展現明星氣場。圖／摘自instagram
Dolce & Gabbana公開了由Doyoung擔任主角的秋冬形象廣告，鏡頭下的他分別詮釋了多樣造型，展現明星氣場。圖／摘自instagram

Dolce & Gabbana公開了由Doyoung擔任主角的秋冬形象廣告，鏡頭下的他分別詮釋了多樣造型，展現明星氣場。圖／摘自instagram
Dolce & Gabbana公開了由Doyoung擔任主角的秋冬形象廣告，鏡頭下的他分別詮釋了多樣造型，展現明星氣場。圖／摘自instagram

Dolce & Gabbana公開了由Doyoung擔任主角的秋冬形象廣告，鏡頭下的他分別詮釋了多樣造型，展現明星氣場。圖／摘自instagram
Dolce & Gabbana公開了由Doyoung擔任主角的秋冬形象廣告，鏡頭下的他分別詮釋了多樣造型，展現明星氣場。圖／摘自instagram

廣告 品牌 辛蒂克勞馥

延伸閱讀

823戰役紀念日將至業者推主題酒 8吋榴彈砲造型超吸睛

《勝利女神：妮姬》神罰男友衫時裝主視覺、立繪曝光 番外劇情回憶「初次的愛戀」

坤達續約天梭表連三年當品牌大使 自許如經典腕表：不忘初心

IU李知恩詮釋鄰家少女 美搭莫蘭迪色造型 清新質感使人秒心動

相關新聞

台灣客美多咖啡9月1日起漲 主食及三明治類漲幅逾一成

來自日本名古屋的客美多咖啡，宣布調漲部分品項的售價，「因原料與營運成本增加，為維護餐點與服務品質，將調整部分品項售價」；...

NCT道英穿透視裝代言帥照釋出 卻因為這造型引熱議

韓國男團NCT正在準備團體回歸的活動，而其中的成員道英（Doyoung）作為精品Dolce & Gabbana的韓國代言...

鞋盒與購物袋談戀愛？Balenciaga貼圖 七夕限定免費載

一向高冷前衛的Balenciaga也賣萌？不為別事，原來品牌因為情人節推出了七夕限定的官方LINE貼圖，雖然一樣維持灰色...

巨人保溫袋、里維餐盤！必勝客「進擊的巨人」週邊開賣

繼推出「進擊的巨人比薩」、打造進擊的巨人主題餐廳後，「必勝客」自即日起再推出台灣限定「進擊的巨人週邊商品」，包括有角色三...

Abercrombie & Fitch台灣首間形象概念店要來了 開幕日期、地點曝光

曾經以性感形象著稱的美式休閒品牌Abercrombie & Fitch（A&F）於2021年正式登台，但進駐的地方卻不是熟悉的雙北地區百貨，而是台中、林口與台南購物中心，並以「暢貨Outlet」店型為主，讓消費者難免有些失望。然而經過約兩年的試水溫階段，A&F代理商觀察到消費潛力，因此回應市場需求，將開設全台首間形象概念店！

只送不賣！曬照就抽KIRIN Bar BEER限量節慶罐禮盒組

KIRIN Bar BEER曬照抽獎活動進入最後倒數，8月25日23:59前至Bar BEER 官方臉書指定貼文下分享你...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦