「茶の魔手」三度插旗北台灣！網路討論聲量飆破千筆…當地人苦等2小時仍買嘸：太離譜

image source:翻攝FB／《大內壢生活分享》

文／姜雅馨

「茶の魔手」是許多人到南台灣必喝的手搖飲料，創辦人開店以來堅決不前往中國展店的作風獲得大票網友相挺，不僅擁有飲料界「南霸天」稱號，在《DailyView網路溫度計》手搖飲料網路口碑排行榜也高居第10名位置。

原本茶の魔手僅在台中市、南投縣以南地區設點，如今北台灣除了新竹縣竹東鎮、宜蘭縣宜蘭市之外，桃園市中壢區首間茶の魔手分店昨（13）日也正式營業，大批民眾早起排隊瘋搶，還有不少人引頸期盼，希望茶の魔手能盡快拓展至雙北地區。

▲茶之魔手位居網路溫度計的手搖飲料網路口碑排行榜第10名。

image source:《DailyView網路溫度計》手搖飲料網路口碑排行（2023/05/16~2023/08/13）

茶の魔手北部第三間據點曝光！中壢人嗨喊：排隊排起來

最近茶の魔手官方網站服務據點悄悄新增桃園地區，「中壢福州店」正式誕生，也成為茶の魔手在新竹縣竹東鎮、宜蘭縣宜蘭市以外，於北部設點的第三家分店。臉書粉專《我是中壢人》上週五（11日）也透露「茶の魔手確定中壢擴點」，貼文曝光隨即引發中壢人暴動，「中壢yyds」、「期待內壢開一家」、「太棒了啦，歡呼一百次」、「排隊排起來」、「期待死了，每次去南部都愛喝」、「太棒了，不用跑新竹南部了～」、「希望能順利繼續往台北擴點」、「去台南都要帶大冰桶裝滿滿回來連喝2天，終於來了，太感動了」。

▲茶の魔手宣布在桃園中壢開設北台灣第三間分店。

image source:翻攝茶の魔手官方網站

13日開幕祭出買三送一優惠！中壢福州店排隊人龍看不見盡頭：買不到了



茶の魔手宣布中壢福州店自8月13日開幕起至8月19日，來店消費就能享買三送一、外送買五送一優惠，消息公開後引起排隊人潮，甚至有消息傳出排隊兩小時仍然買不到，也讓網友幽默表示「這樣就沒有去南部的熱血，每次回南部渴望的都是茶魔，南北都有就不稀奇了」、「兩個小時都可以到台中買完再回來了...」，還有現場排隊的民眾表示買不到，就連電話都打不進去，「太離譜啦...」、「剛剛才去排，11點多開始排，13點多才拿到」、「現在去買買不到了，沒料了，要等明天才有，現場拿號碼牌排到將近200號」、「開幕去肯定是要排好排滿，所以下週再去買吧」。

▲茶の魔手中壢福州店開幕吸引許多中壢人前往排隊搶購。

image source:翻攝FB／《我是中壢人》

台南茶の魔手竟有217家！當地人笑：可以觀察自己是否還在台南

茶の魔手因為拓展北部分店掀起搶購炫風！從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看「茶の魔手」近半年聲量趨勢，可以發現5月11日臉書粉專「台南式」分享全台南飲料店數量由「茶の魔手」以217間拿下冠軍，「茶魔太扯！其他人完全看不到車尾燈，台南人走到哪都逃不出『茶の魔手』」，當地人也表示「我家巷口就一間」、「畢竟是台南全糖糖度示範的標準代表」、「直徑一公里內的分店都是同一個老闆」、「我喜歡不開導航騎車到出晃，可以透過觀察茶魔的密度來判斷是否還在台南的範圍」，網路聲量累積592筆。

8月12日「茶の魔手」正式在桃園市中壢區插旗，不僅引發網友強烈關注，也讓不少中壢人甘願排隊等待，期待品嚐南霸天手搖飲料的好滋味，網路聲量直接飆升1,259筆，足以顯見茶の魔手在北部地區的高人氣。

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年02月15日至2023年08月13日。





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