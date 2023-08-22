撐不住！彰化排隊名店魚市場爌肉飯、阿璋肉圓都上漲

彰化市排隊名店彰化「魚市場爌肉飯」及「阿璋肉圓」，為因應近來物價上漲，也都調漲價格，魚市場爌肉一塊從40元漲到45元，阿璋肉圓每顆也從50元漲到55元。由於，雖然各漲5元，但一般消費者仍然可以接受，生意不受影響。

位在彰化市中正路的的魚市場爌肉飯，為有40年以上歷史老店，調漲前的價格為，爌肉每塊40元、腳筋每份40元、肉皮與肉串每份各為20元，業者在臉書官網公告表示，調漲後的價格為，爌肉每塊45元、腳筋每份50元、肉皮與肉串合一為25元，由於腳筋量少，漲10元。

魚市場爌肉飯在官網公告表示，之前物料上漲都自行吸收，但近期因肉品供應商已漲價3次，才不得不從本月18日起上漲，希望顧客們見諒。不過，魚市場爌肉飯漲價後，很多老顧客依然不在意，仍排隊去吃。

「魚市場爌肉飯」，肉質軟Q，卻未減嚼勁，人氣小菜則有白菜滷及筍干等，目前是從晚間5點半開賣，約兩個多小時就賣光，曾有遠方慕名而來的顧客沒吃到，老闆還被打了一頓。

位在彰化市陳稜路的阿璋肉圓店，曾是九把刀導演的「那些年我們一起追的女孩」拍片場景，讓聲名更加大噪，店門口擺了陳妍希、柯震東等演員的人型立牌，許多來自海內外的遊客，除來吃肉圓外，也不忘拍照「到此一遊」。

相對於其他肉圓名店總會及時因應物價調漲價格，阿璋肉圓總是撐到受不了才漲，去年元月每顆肉圓從45元漲5元到50元 ，但老闆施明裕說， 此次因物料漲得太凶，製作肉圓所需的地瓜粉、油料、餡料都上漲，尤其是豬肉價格飆漲，進貨價從每台斤90、95元上漲到現在的115元，不得不即日起，再從每顆50元漲到55元。